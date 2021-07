Letztes Testspiel des 1. FC Köln : Mittelfeldspieler Limnios gegen Kerkrade nicht im Kader

Bonn Der 1. FC Köln bestreitet am Samstag zu Hause sein letztes Testspiel der laufenden Sommer-Vorbereitung. Gegen Roda Kerkrade nicht mit dabei ist Mittelfeldspieler Dimitris Limnios.

Für den 1. FC Köln steht an diesem Samstag das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena an. Im Franz-Kremer-Stadion empfängt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade (15.30 Uhr). Ursprünglich hatten die Kölner geplant, am Sonntag bei Kerkrades Ligakonkurrenten Almere City FC anzutreten. Der FC verzichtete aber wegen der dortigen hohen Inzidenzwerte auf die Reise in die Niederlande.