1. FC Köln : Bonner Dominick Drexler wechselt zu Schalke 04

Donaueschingen Dominick Drexler verlässt den 1. FC Köln und schließt sich dem FC Schalke 04 an. Der gebürtige Bonner hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Knappen unterschrieben.

“Domes Einsatz in den Spielen für den FC war immer leidenschaftlich, gerade in der 2. Bundesliga hat er richtig stark performt und hatte damit einen großen Anteil an der Rückkehr in die Bundesliga. Dazu ist er ein guter Kerl, den man gerne in der Mannschaft hat“, sagt Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung beim 1. FC Köln, der von 2018 bis 2020 gemeinsam mit Drexler zusammengespielt hat. „Vielen Dank für Deinen Einsatz beim FC, Dome, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg auf Schalke.“ Der 1. FC Köln erhält zunächst keine Ablöse, im Falle des Aufstiegs kassiert der 1. FC Köln eine sechsstellige Ablösesumme.