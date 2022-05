Das Schaufenster der Liga : Droht dem FC der Sommer-Ausverkauf?

Köln Salih Özcan soll genauso wie Ellyes Skhiri bei Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen, Anthony Modeste wird mit einem saudischen Club in Verbindung gebracht. Der erfolgreiche Kölner Fußball hat Begehrlichkeiten geweckt, die dem FC Geld in die klammen Kassen spülen würden. Längst ist der FC zum Schaufenster der Liga geworden. Droht Köln nun der Spieler-Ausverkauf?

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit. Und doch: Die Meldung, dass Borussia Dortmund offenbar ein gewisses Interesse an Kölns „Unverzichtbarem“ hat, löste bei einigen FC-Fans wohl doch eine leichte Besorgnis aus. Zahlreiche Kölner Anhänger offenbarten in den sozialen Medien zumindest ihren Wunsch, Salih Özcan solle doch bitte weiter für den 1. FC Köln spielen. Ein frommer Wunsch. Dass der türkische Nationalspieler einem Wechsel durchaus offen gegenübersteht, ist bekannt. Genauso, dass Erfolg Begehrlichkeiten weckt.

Da der FC unter Trainer Steffen Baumgart einen erstaunlich erfolgreichen Fußball spielt und nun sogar an die Tür der Europa League klopft, war es also tatsächlich nur eine Frage der Zeit, dass Angebote auf den Tisch flattern würden. Und jene eben nicht nur für Salih Özcan. Unter anderem Anthony Modeste, Benno Schmitz, Timo Hübers, Luca Kilian oder Jan Thielmann – zahlreiche Spieler haben unter Baumgart eine beeindruckende Entwicklung vollzogen und dürften damit bei anderen Clubs auf dem Zettel gelandet sein. Der FC wirkt plötzlich wie das Transfer-Schaufenster der Liga. Zumal Sportchef Christian Keller unmittelbar nach seinem Amtsantritt bekannt gegeben hat, den Etat der Profiabteilung in der kommenden Saison um 20 Prozent, von 58 auf 46 Millionen Euro, reduzieren zu müssen und eine Gehaltsobergrenze einführen zu wollen. Großverdiener wie Anthony Modeste müssten also im Falle einer Vertragsverlängerung auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten. Zudem will Keller einen „nennenswerten Transfererlös“ erzielen. Droht dem FC also der Sommer-Ausverkauf?