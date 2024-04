FC hat Abstieg dicht vor Augen Düstere Aussichten für den 1. FC Köln

Tatsächlich musste seine Mannschaft 22 Spiele lang darauf warten, wieder einen Erfolg in der Bundesliga zu sichern. Das 2:0 beim 1. FC Köln verbessert die eigene Situation als Tabellenletzter zwar nur unwesentlich, er trägt aber gleichzeitig dazu bei, dass sich die Situation der Kölner nun dramatisch verschlechtert hat. Dabei hatten sie auf der Rettungsmission in eigener Sache alles gesetzt auf einen Sieg gegen die Hessen, ihn eingeplant, der jedoch wäre aufgrund eines irritierenden Vortrags nicht gerechtfertigt gewesen. Die Bestürzung war groß im Kölner Lager, ja am späteren Abend auch in der Stadt greifbar. Oder um es mit Niedecken in seinem BAP-Song auszudrücken: „Un dann dä Schock, wie et anders op mich zokohm…“ Tatsächlich breitete sich so etwas wie Schockstarre aus, und Sportgeschäftsführer Christian Keller fasste knapp zusammen: „Das war größtenteils kein Bundesliganiveau.“ In dieser Verfassung, keine Frage, hat der Traditionsclub tatsächlich nichts zu suchen im Konzert der Großen.