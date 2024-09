Zweiter „Dreier“ in Folge Durch Sieg auf Schalke stellt der 1. FC Köln den Anschluss an die Top-Plätze her

Köln hielt das Tempo hoch. Über die rechte Bahn fand das Struber-Team erneuten Zugang in den Schalke Strafraum. Über Ljubicic und Tim Lemperle gelangte der Ball zu Maina, der diesen aus kurzer Distanz hauchzart am Kasten vorbeischob (35.). Und dann zeigten die Kölner, welch Offensiv-Potenzial in ihnen steckt. Ausgehend von Jan Thielmann am eigenen Strafraum, der anstelle von Hübers die Kapitänsbinde trug, drückten sie das Gaspedal bis zum Anschlag durch, im Hochgeschwindigkeitsrausch ging es über Downs, der sich als Servicekraft für Maina hervortat – der Stürmer umkurvte noch mit etwas Glück Heekeren und legte den Ball im Schalker Tor ab (45.). Es war eine sehr verdiente Pausenführung für die technisch überlegenen, zielstrebigeren und mit der reiferen Spielanlage ausgestatten Kölner gegen in der Defensive unsortierte Schalker.