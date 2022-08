Medizincheck am Montag : FC-Profi Kingsley Ehizibue vor Wechsel

Köln Der Wechsel von FC-Profi Kingsley Ehizibue steht unmittelbar bevor. Der Außenverteidiger soll am Montag den Medizincheck in Italien absolvieren.

Am Samstag stand Kingsely Ehizibue noch auf dem Trainingsplatz gemeinsam mit FC-Coach Steffen Baumgart, am Sonntag stand der Außenspieler dagegen nicht mehr im Kader, am Montag könnte der Wechsel zu Udinese Calcio vollzogen werden. “Es sieht so aus, dass sich ein Transfer anbahnt, unterschrieben ist aber noch nicht”, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung, am Sonntag nach dem Duell gegen den VfB Stuttgart zu der Personalie. Bereits in der vergangenen Woche war Ehizibue nach Italien gereist und hatte sich in Udine beim italienischen Erstligisten umgesehen. Die Entscheidung des 27-Jährigen stand allerdings noch aus. Nun könnte es alles sehr schnell gehen. Beim FC ist man auf den Wechsel vorbereitet, die Verantwortlichen betonten zuletzt, man verfüge mit Benno Schmitz und Kingsley Schindler über zwei weitere Rechtsverteidiger.

Vor allem an Schmitz kam Ehizibue nicht vorbei. Der Niederländer wechselte 2019 vom PEC Zwolle für eine Ablöse von rund zwei Millionen Euro an den Rhein. Insgesamt kommt Ehizibue auf 76 Pflichtspiel-Einsätze für die Geißböcke, den letzten am vergangenen Donnerstag gegen Fehérvár. In der vergangenen Spielzeit kam Ehizibue nur auf 18 Einsätze, davon sechs in der Startelf. Schon da wurde über einen möglichen Abschied spekuliert. Der aktuelle Marktwert liegt bei 1,3 Millionen Euro, in dieser Größenordnung dürfte in etwa auch die Ablöse liegen. In Italien wird auch über einen Tausch mit Lazar Samardzic spekuliert. Laut diverser italienischer Medien soll der FC sein Interesse an dem U21-Nationalspieler bekundet haben.