Udinese Calcio bestätigt : FC-Profi Kingsley Ehizibue wechselt nach Italien

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Köln Der Wechsel von FC-Profi Kingsley Ehizibue ist perfekt. Der Außenverteidiger hat am Montag den Medizincheck in Italien absolviert. In der Nacht bestätigten die Italiener den Transfer.

Am Samstag stand Kingsely Ehizibue noch auf dem Trainingsplatz gemeinsam mit FC-Coach Steffen Baumgart, am Sonntag stand der Außenspieler dagegen nicht mehr im Kader, am Montag wurde der Wechsel zu Udinese Calcio vollzogen. In der Nacht zu Dienstag bestätigte der italienische Erstligist den Wechsel. In einem kurzen Video in den Sozialen-Medien äußert sich der Rechtsverteidiger auch selbst. „ICh bin froh hier zu sein“, sagt Ehizibue. Bereits in der vergangenen Woche war Ehizibue nach Italien gereist und hatte sich in Udine beim italienischen Erstligisten umgesehen. Die Entscheidung des 27-Jährigen stand allerdings noch aus. Nun ist es fix. Der Vertrag bei Udinese läuft bis 2026. Beim FC sei man auf den Wechsel vorbereitet, die Verantwortlichen betonten zuletzt, man verfüge mit Benno Schmitz und Kingsley Schindler über zwei weitere Rechtsverteidiger. Ausgerechnet Schmitz fehlt nun erst einmal verletzungsbedingt, der FC muss nun doch nachbessern.

