KSC-Trainer vor Duell mit Ex-Club FC Eichner will mit Karlsruhe vorzeitigen Karneval in Köln verhindern

Die Karlsruher reisen schließlich mit dem bislang führenden der Torjägerliste an, Budu Zivzivadze. Mit sechs Treffern kommt er auf doppelt so viele wie der beste Kölner, Linton Maina. In dem Georgier erkennt Struber also einen Spieler mit „viel Abschlussqualität“, einen, der „Lösungen auf engem Raum“ fände und der „sehr stabil in Eins-gegen-eins-Situationen“ sei. Aber natürlich gibt es beim KSC auch viel andere „Unterschiedsspieler“, ein Begriff, der so manchem Anleiter als Warnung vor dem Gegner dient. Auf das Können Einzelner reduzieren will der 47-Jährige die Badener selbstredend nicht, er spricht ihnen als Team eine ausgeprägte Reife zu – und vor allem: „Sie können Spiele sehr effizient gewinnen, machen aus wenig viel.“ Vereinigung der Gegensätze.