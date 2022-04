Besonderer Zaungast : Beim FC herrscht Vorfreude auf das Derby

Expertenanalyse : Darum waren die Kölner Fans für den FC-Sieg so wichtig Studien belegen, dass Zuschauer in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Fußballprofis während eines Spiels haben. In Köln könnte das am Samstag anders gewesen sein. Das glaubt auch Experte Professor Daniel Memmert von der Sporthochschule in Köln.