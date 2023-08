Unglückliche Niederlage zum Start Ein Dortmunder Last-Minute-Treffer bringt den FC um den Lohn

Die Tränen, das hatten sie in Dortmund immer wieder bekräftigt, sind längst getrocknet. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte die Borussia im eigenen Stadion den Titel verspielt durch ein 2:2 gegen Mainz 05, auch weil der 1. FC Köln in letzter Minute das 1:2 in seinem Heimspiel gegen den FC Bayern hinnehmen musste. Die Münchner wurden Meister, um den BVB herum nur Leere. Der Verein wollte aus diesem Rückschlag Kraft schöpfen, es besser zu machen, bis zum Ende dieser neuen Saison mutig durchzuziehen. Nicht von Anfang an einem Rückstand auf die Tabellenspitze hinterherzulaufen. Gegner am Samstagabend war ausgerechnet der FC, der sich damals, Ende Mai, allerdings nichts vorzuwerfen hatte im Spiel gegen den späteren Meister.