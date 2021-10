Knieverletzung : 1. FC Köln muss bis auf Weiteres auf Ellyes Skhiri verzichten

Köln Ohne Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri wird der 1. FC Köln am Freitag in Hoffenheim antreten. Der Tunesier fällt wie befürchtet mit einer Knieverletzung aus.

Der 1. FC Köln muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim an diesem Freitag auf Ellyes Skhiri verzichten. Wie der 1. FC Köln am Mittwoch mitteilte, hat sich der tunesische Nationalspieler im Länderspiel gegen Mauretanien am Sonntag eine Knieverletzung zugezogen. Dies habe eine MRT-Untersuchung nach seiner Rückkehr ergeben.