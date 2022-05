Der nächste Abschied beim 1. FC Köln? : Wie geht es weiter mit FC-Profi Ellyes Skhiri?

Köln Noch vor wenigen Wochen galt Ellyes Skhiri als der erste Transfer-Kandidat beim 1. FC Köln. Der Verkauf von Salih Özcan hat die Situation allerdings verändert und bringt den FC in Handlungs-Nöte.

Der AC Mailand, Olympique Marseille, selbst der FC Chelsea - wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, war im vergangenen Jahr halb Europa an Ellyes Skhiri interessiert, darunter Top-Clubs aus den namhaften Ligen des Kontinents. Der Dauerläufer des 1. FC Köln war demnach heiß begehrt und die Kölner Verantwortlichen machten weder im vergangenen Sommer noch in der Winter-Transferperiode einen Hehl daraus, dass der tunesische Nationalspieler durchaus verkäuflich ist. Zu groß waren die erhofften Einnahmen, die man mit Skhiri erzielen könnte. Denn der 27-Jährige soll einen Markwert von 13 Millionen Euro haben, der FC verspricht sich auch heute noch einen zweistelligen Millionenbetrag. Im vergangenen Jahr hätte man den Tunesier für 15 Millionen Euro ziehen lassen.

Auch jetzt würde ein Transfer dem klammen FC wichtiges Geld in die leeren Kassen spülen. Sportchef Christian Keller soll nennenswerte Transfererlöse erzielen. Dem Vernehmen nach ebenfalls einen zweistelligen Millionenbetrag. Mit dem Verkauf von Salih Özcan, dem unverhofften Mehrerlös aus der TV-Vermarktung (der FC kletterte trotz 1:2-Niederlage gegen Stuttgart an Hertha BSC vorbei) erhöhten Einnahmen durch die DFL-Ausschüttung sowie Skhiris Verkauf, hätte der FC plötzlich vielleicht doch ein wenig Spielraum auf dem Transfermarkt und muss nicht ausschließlich auf ablösefreie und talentierte, Junge Spieler setzen.

Auch Skhiri steht einem Wechsel bekanntermaßen offen gegenüber. Noch vor einem Jahr sagte der Sechser, er wolle den nächsten Karriereschritt gehen, wenn es das entsprechende Angebot gäbe. Das gab es offenbar nicht, trotz zahlreicher Gerüchte. Die gibt es auch in diesem Sommer. Neben Dortmund sollen auch Bayer Leverkusen und Lyon an den Diensten des Dauerläufers interessiert sein. Das Interesse des BVB dürfte aber erkaltet sein. Es ist kaum vorstellbar, dass Dortmund die Kölner Doppelsechs Richtung Ruhrgebiet lockt. Am Mittwoch wurde dann auch das Interesse von Benfica Lissabon bekannt.