Mittelfeldspieler des 1. FC Köln : Ellyes Skhiri zu Tunesiens Fußballer des Jahres gewählt

Köln FC-Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri ist zu Tunesiens Fußballer des Jahres gekürt worden. Seinen Marktwert dürfte die Auszeichnung noch weiter steigern.

Seine starken Leistungen beim 1. FC Köln haben Ellyes Skhiri eine Auszeichnung beschert: Der Mittelfeldspieler ist erstmals zu Tunesiens Fußballer des Jahres gewählt worden. Skhiri setzte sich bei der Abstimmung mit 608 Stimmen gegen Wahbi Khazri (AS St.-Étienne, 483 Stimmen) und Ali Maaloul (El Ahly, 441 Stimmen) durch. „Es ist eine große Ehre für mich. Ich habe in meiner bisherigen Karriere noch keine Titel gewonnen, deshalb bin ich sehr glücklich darüber. Der Preis ist eine Bestätigung für mich, für meine Leistungen und meine harte Arbeit. Ich bin denjenigen dankbar, die für mich gestimmt haben. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, so wie ich es immer getan habe", sagte Skhiri über die Auszeichnung.

In den kommenden Wochen nimmt der 26-Jährige mit seinem Heimatland am Afrika-Cup in Kamerun teil, der am Sonntag beginnt. Tunesien trifft in Gruppe F auf Mali (12. Januar), Mauretanien (16. Januar) und Gambia (20. Januar). Da die Nordafrikaner klarer Favorit in der Gruppe sind, ist der Einzug ins Achtelfinale sehr wahrscheinlich. Das Finale ist für den 6. Februar terminiert. Sollte Tunesien also einen Erfolgslauf haben und das Endspiel erreichen, könnte Skhiri dem FC in den nächsten fünf Spielen (vier in der Liga und das Pokalspiel gegen den Hamburger SV) fehlen.