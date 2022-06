„Der FC ist ein cooler Club“ : U21-Nationalspieler Eric Martel unterschreibt beim FC

Köln Der 1. FC Köln hat die nächste Baustelle in Sachen Kaderplanung geschlossen. Eric Martel wechselt zu den Geißböcken und soll die Nachfolge von Salih Özcan antreten. Martel erhält einen Vertrag bis 2026.

Wenige Tage vor Beginn der Saisonvorbereitung hat der 1. FC Köln eine weitere Neuverpflichtung vermeldet. Wie erwartet wechselt Eric Martel zu den Geißböcken. Der U21-Nationalspieler war zuletzt von RB Leipzig an Austria Wien ausgeliehen und kam in der vergangenen Saison auf 29 Einsätze, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Martel hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Die Ablöse soll bei knapp einer Millionen Euro liegen. „Man sieht, dass Köln einen Weg eingeschlagen hat, bei dem sie auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzen. Und ich denke, dass ich da gut reinpasse. Und natürlich ist der FC ein cooler Club“, sagt Martel. „Im vergangenen Jahr habe ich bei Austria Wien viel Spielzeit bekommen, was dazu geführt hat, dass ich mich sehr gut entwickelt habe. Diesen Weg möchte ich jetzt in Köln fortsetzen. Dabei ist mir bewusst, dass der Sprung in die Bundesliga größer ist. Aber ich traue mir zu, ihn zu meistern.“

Martel gilt als großes Defensivtalent, kann variabel eingesetzt werden. Der 20-Jährige dürfte aber primär die Nachfolge von Salih Özcan auf der Sechs antreten. Der gebürtige Bayer hat eine ähnliche Veranlagung wie Özcan, ist bissig und zweikampfstark. Ob er aber schon die nötige Ruhe und Abgeklärtheit für die Bundesliga hat, wird sich zeigen müssen. Bis zum Sommer 2017 spielte Martel in der Jugend von Jahn Regensburg, bevor er nach Leipzig wechselte. “„Ich kenne Eric aus seiner Zeit als Jugendspieler beim SSV Jahn Regensburg. Schon damals hat Eric neben seinem fußballerischen Talent eine weit überdurchschnittliche Mentalität ausgezeichnet. Immenser Fleiß und unbedingter Wille sind dabei nur zwei seiner Charaktereigenschaften, die ich konkret herausheben möchte“, sagt Sportchef Christian Keller. „Mit dem Wechsel in unser Team geht Eric nun den nächsten großen Schritt in seiner Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass er auch diesen Schritt erfolgreich meistern wird. Gleichzeitig weiß Eric, was wir hier beim FC von ihm erwarten, er deshalb weiterhin konsequent dranbleiben und tagtäglich in seine Weiterentwicklung investieren muss.“

