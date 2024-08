Gestiegener Anspruch bei FC-Profi Eric Martel will beim FC mehr Verantwortung übernehmen

Es wird viel debattiert in diesen Tagen beim 1. FC Köln über die versammelte Jugend, der es offenbar fehlt an einigen erfahrenen Mitstreitern mehr im Team. Als unliebsame Folge zeigte sich, dass Köln trotz funktionierender Spielanlage in manchen Spielphasen die Ordnung abhandengekommen war, die Abgeklärtheit fehlte – vor dem eigenen und vor des Gegners Tor. Beim Pokalspiel in Sandhausen (3:2 n.V.) betrug der Altersschnitt der Kölner zarte 23,9 Jahre, was auch Trainer Gerhard Struber als Erklärung für den mühsamen Saisonstart heranzieht. „Wir haben viele Jungs, die vor Kurzem noch im Nachwuchs gespielt haben oder im U21-Bereich“, sagte Struber zuletzt. „Man sieht, dass wir gewisse Erfahrungswerte noch nicht haben. Können wir auch nicht.“