Fußball-Bundesliga: 1. FC Köln erkämpft sich 1:1 beim VfB

FC-Trainer Timo Schultz nahm im Vergleich zum schmerzhaften 0:1 gegen Werder Bremen drei Änderungen in seiner Startelf vor. Der 19-jährige Justin Diehl stand in seinem siebten Bundesligaspiel erstmals von Beginn an auf dem Platz und verdrängte Linton Maina auf die Bank. Auf rechts verteidigte Rasmus Carstensen wieder für Benno Schmitz. Jeff Chabot kehrte nach seiner Gelb-Sperre zurück in die Innenverteidigung und ersetzte neben Luca Kilian den erkrankten Timo Hübers. Das Durchschnittsalter der Kölner lag beim Anpfiff bei gerade einmal 23,6 Jahren.