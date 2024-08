FC muss weiter auf ersten Sieg warten Ernüchterung statt Euphorie beim 1. FC Köln

Nun ist das ja kein neues Phänomen beim Absteiger. Denn bereits in der zurückliegenden Bundesliga-Runde wurde offenbar, dass es an Effektivität deutlich mangelt. So stand nicht zu erwarten, dass der FC mit einem beinahe identischen Kader gegenüber der zurückliegenden Bundesliga-Runde, der zudem in der Offensive durch dem Weggang Davie Selkes geschwächt wurde, plötzlich das Toreschießen zu einer leichten Übung erklären würde – nur weil es eine Etage nach unten ging im Paternoster. Zwei treffsichere Stürmer wie sie der Club in der bislang letzten Aufstiegssaison 2018/19 mit Simon Terodde (29 Treffer) und Jhon Cordoba (20) fand, die es auf insgesamt 49 Treffer brachten, sind offenbar (noch) absent. So musste schon ein Abwehrspieler herhalten, um in einer Sturm- und Drangphase zum Schluss wenigstens noch die zweite Niederlage zu vermeiden. Timo Hübers‘ Treffer nach einer Ecke des in der Defensive fehlerbehafteten Linksverteidigers Leart Pacarada war unzureichender Ausdruck der Überlegenheit nach dem Mittagsschläfchen. „In der letzten Viertelstunde haben wir noch mal richtig Druck gemacht, haben das Herz auf dem Platz gelassen. Das mussten wir nach dem Spielverlauf auch“, sagte Kapitän Hübers, „aber es wäre verhinderbar gewesen.“