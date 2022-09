Nach Krawallen bei FC-Spiel : Erste Kölner Gewalttäter wohl identifiziert

Köln Knapp zwei Wochen nach den schlimmen Ausschreitungen beim Conference-League-Spiel des 1. FC Köln bei OGC Nizza sind die ersten Kölner Gewalttäter offenbar identifiziert.

Bereits in der vergangenen Woche war in Frankreich ein Verdächtiger identifiziert worden. Bei dem 33-Jährigen handelt es sich offenbar um den Mann, der von der Tribüne gestürzt war. Eigentlich sollte sich der Familienvater in der vergangenen Woche vor Gericht verantworten, der Prozess wurde allerdings auf Januar vertagt. Bei den Ausschreitungen hatten sich Randalierer aus Köln, Paris und Dortmund zusammengetan und sich mit Ultras aus Nizza heftige Schlägereien geliefert. Dabei waren 32 Menschen verletzt, vier davon schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft in Köln ermittelt seitdem, auch wegen versuchter Tötungsdelikte sowie schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. „Es gab massive Attacken auf ganz normale Fans und das fing schon am Mittwoch an. Das rechtfertigt aber die Attacken von Menschen im Stadion nicht, die in FC-Farben aufgetreten sind“, sagte FC-Präsident Werner Wolf auf der Mitgliederversammlung. „Wir als Vorstand werden alles dafür tun, dass die Täter identifiziert werden. Als Strafe gibt es ein Stadion-Verbot und den Entzug der Dauerkarte.“