1. FC Köln erwartet die TSG Hoffenheim Baumgarts emotionaler Ausbruch

Was hat das alles mit Fußball zu tun? Natürlich nichts. Das sind zwei Welten, auch und vor allem für Baumgart. Denn erkennt man den Subtext der Aussage richtig, die er unter der Trainingswoche vehement an seine Spieler richtete, dann hat das tänzerische Element in seiner Mannschaft nichts verloren. Seine Rasenpredigt enthielt Grundsätzliches und richtete sich auf den Saisonstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen gegen allerdings Teams wie Dortmund, Wolfsburg und Frankfurt, die höhere Ambitionen als der FC mitbringen. Aus der Sichtweise des Trainers war es an der Zeit, vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) offen die schwierige Gemengelage anzusprechen, er tat dies in der Tonlage eines wummernden Basses. Den Profis unterbreitete er den Vorwurf, ihre Stärken nicht mehr einzubringen, dabei hatten sie zwei Jahre „den Plan verfolgt“, sind so aufgetreten, „wie wir uns das vorgestellt haben – und jetzt plötzlich nicht mehr“. Er gebe vor, wie hier gespielt wird, sagte Baumgart, und „wer da nicht mitmachen will, kann tanzen gehen“.