Viel Durchschnitt, eine Fünf : Die FC-Einzelkritik zum Augsburg-Spiel

Köln Ordentlich gespielt und doch verloren. Zum siebten Mal in Folge konnte der 1. FC Köln ein Heimspiel gegen den FCA nicht gewinnen. Dementsprechend fallen die Noten aus.

Vor allem Anthony Modeste hätte Augsburg im Alleingang zerlegen können. Doch der Angreifer scheiterte gleich mehrfach an Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz. „Es fällt uns im Moment schwer, die Tore zu machen. Der Gegner hatte sehr gute Möglichkeiten über Fernschüsse, aber im Strafraum selbst weniger“, so Baumgart. „Wir sind enttäuscht von dem Ergebnis. Wir sind enttäuscht, dass wir uns am Ende nicht durchgesetzt haben. Ich glaube aber schon, dass wir den besseren Fußball gespielt haben.“ Unterm Strich werden gute Leistungen am Ende aber nicht reichen.