Auslosung der Gruppenphase : Der FC bekommt es mit Belgrad, Nizza und Slovacko zu tun

Köln Nur wenige Stunden nach Kölns Erreichen der Gruppenphase der Conference League wurden in Istanbul deren Teilnehmer ausgelost. Der FC bekommt es mit Belgrad, Nizza und Slovacko zu tun.

Nach dem 3:0-Erfolg über den Fehérvár FC in den Conference-League-Playoffs am Donnerstagabend geht die Reise durch Europa für den 1. FC Köln weiter. Der FC drehte die 1:2-Pleite aus dem Hinspiel. „Man redet oft vom Stolz. Die Jungs haben alles rausgehauen – mit Geduld und viel Spucke. Der ganze Verein hat was geschafft“, sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart nach dem Erreichen der Gruppenphase. Diese führt die Geißböcke nun zum serbischen Vizemeister Partizan Belgrad, zu OGC Nizza, dem Heimatclub von Anthony Modeste sowie dem 1. FC Slovacko aus Tschechien zu tun. Damit erwischt der FC eine durchaus lösbare Gruppe. Das erste Duell wird allerdings ohne den Trainer stattfinden müssen, zumindest an der Seitenlinie. Die Uefa hat Baumgart nach einer Roten Karte für ein Spiel gesperrt.

Die Gruppenspiele werden parallel zu den Europa-League-Spielen donnerstags ausgetragen. Das erste am 8. September, die weiteren Termine sind der 15. September, der 6., 13. und 27. Oktober sowie der 3. November. Der genaue Spielplan soll am Samstag bekannt gegeben werden. Das Finale wird am 7. Juni in der Eden Arena in Prag ausgetragen. Der Sieger der Begegnung nimmt im Folgejahr automatisch an der Europa League teil. Neben der Quali für den nächst höheren europäischen Wettbewerb geht es für die Teams aber auch um viel Geld. Schon die Teilnahme an der Gruppenphase bringt den Clubs 2,94 Millionen Euro ein. Dazu kommen die Einnahmen aus den Heimspielen, aus dem Marketingpool sowie Punktprämien. Jeder Sieg in der Gruppenphase bringt dann noch einmal 500.000 Euro, ein Remis immerhin 166.000 Euro. Dem jeweiligen Gruppensieger winken noch einmal 650.000 Euro, der Zweite erhält 325.000 Euro. Ab der Zwischenrunde gibt es für das Erreichen jeder weiteren Runde, weitere Prämien.