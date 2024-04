Jobgarantie für Geschäftsführer FC-Boss Wolf schließt Entlassung Kellers aus

Einen Tag nach dem 1:1 bei Mainz 05 hat sich Präsident Werner Wolf zur Situation beim 1. FC Köln öffentlich geäußert. In einem clubinternen Interview auf der FC-Homepage sprach er sich für personelle Stabilität in Vorstand und Geschäftsführung aus – trotz der sportlichen Krise. „Zweifel, Nebengeräusche und Personal-Debatten bringen uns jetzt nicht weiter. (...) Wir werden unseren Weg weitergehen und für unseren Kurs kämpfen“, sagte Wolf am Montag in dem Interview. „Das gilt für uns als Vorstand. Das gilt für unsere drei Geschäftsführer, von deren Arbeit wir überzeugt sind.“