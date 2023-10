1. FC Köln geht bei RB unter FC chancenlos beim 0:6 in Leipzig

Wenn Steffen Baumgart und Marco Rose zueinanderfinden, ist beste Unterhaltung programmiert. Wie beim bislang letzten Aufeinandertreffen in Köln, als sich die beiden Trainer um einen Antistressball kumpelhaft balgten. Den hatte der Kölner Trainer Baumgart mitgebracht und Rose in Aussicht gestellt (was er nicht einhielt). „Baumi“, wie ihn der Leipziger Coach zärtlich nennt, und „Rosi“, wie ihn der FC-Coach zu neckisch nennen pflegt, sind freundschaftlich verbunden, seit sie in Hennef gemeinsam den Trainerlehrgang durchliefen. Acht Jahre liegt das nun zurück, und die beiden Anleiter haben sich längst einen Namen gemacht in der Szene. Fünf Mal kamen sie in der Bundesliga beruflich zusammen, und Baumgart hat da wohl keine allzu guten Erinnerungen gespeichert. Weder mit seinem Ex-Club SC Paderborn noch mit den Kölnern schaffte er einen Sieg gegen „Rosi“, der zuvor schon für die beiden Borussias aus Mönchengladbach und Dortmund verantwortlich zeichnete.