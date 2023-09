Fehlstart des 1. FC Köln FC dient Niederlage gegen Hoffenheim als Mutmacher

Der Trainer hatte ja unter der Woche den, wenn man so will, Nichtangriffspakt seiner Spieler in Frankfurt stark und emotional kritisiert. Mit diesem Fußball der Verweigerung kann er sich partout nicht anfreunden, selbst wenn der zu Zählbarem führt. Er veranlasste seine Spieler, ihre Stärken, ihre Aggressivität, ihren Mut nicht im Spind zu lassen. Die Sinne waren also geschärft für den Baumgart’schen Fußball der Aktivität. Und die Kölner Profis setzten die Vorgaben gegen die TSG um. Auch deshalb wähnt Baumgart sein Team nicht in einer Krise nach dem Fehlstart. Zumindest nicht in einer fußballerischen. Zur größeren Beunruhigung führt diese Ergebniskrise in Köln jedenfalls nicht. Selbst wenn die letzte Konsequenz und Gier im Abschluss, die Genauigkeit beim letzten Zuspiel fehlten.