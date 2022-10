0:5-Pleite beim FSV : FC erlebt Debakel in Mainz

Köln Ausgerechnet gegen die bis dato heimschwächste Mannschaft der Liga hat der 1. FC Köln am Freitagabend seine höchste Saisonniederlage kassiert. 0:5 unterlagen die Geißböcke dem FSV Mainz. Luca Kilian sah erneut die Gelb-Rote Karte.

Nervennahrung gab es für FC-Trainer Steffen Baumgart am Freitagabend schon vor der Begegnung gegen den FSV Mainz. Der Trainer kam nach dem Warmmachen seiner Mannschaft an einer Box Gummibärchen vorbei und griff beherzt zu, ganz sicher nicht ahnend, wie dringend er die Zuckerzufuhr schon bald benötigen würde. Denn die Hoffnung, im elften Ligaspiel nicht zum neunten Mal mit 0:1 in Rückstand zu geraten, währte ganze elf Minuten. Auch gegen Mainz kassierten die Kölner einen frühen, einen überflüssigen, Rückstand. Nur erholte sich der FC dieses Mal nicht. Im Gegenteil: Nach dem 1:0 durch Marcus Ingvartsen (11.) erlebte der FC ein wahres Debakel. Luca Kilian (28.) sah zunächst die Gelb-Rote Karte. Noch vor dem Seitenwechsel kassierten die Kölner das zweite Gegentor durch Domink Kohr (36.) sowie das dritte durch Anton Stach (43.). Nach dem Wechsel erhöhten Aaron Martin (73.) und Karim Onisiwo (82.) auf 5:0. „Wir haben viele Gegentore kassiert. Wieder ein früher Rückstand, wieder selbst verschuldet. Es war für uns ein gebrauchter Abend“, sagte Florian Kainz.

Dabei hatte Baumgart dieses Mal so gut wie nicht rotiert, seinem aktuellen Stammpersonal vertraut. Einzig Florian Kainz kehrte für Denis Huseinbasic zurück in die Startelf. Schon nach 70 Sekunden hätte der FC in Rückstand geraten können. Doch Jae-Sung Lee traf mit seinem Schlenzer aus 16 Metern nur die Latte. Auch der FC hatte die Chance auf die Führung. Doch Linton Maina vergab gleich doppelt. Dann kam der Auftritt von Luca Kilian. Zunächst legte der Innenverteidiger dem Mainzer Angreifer Karim Onisiwo den Ball vor die Füße und holte den Stürmer anschließend im Sechzehner unsanft von den Beinen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ingvartsen sicher. Ein möglicher Doppelkontakt des Schützen wurde nicht kontrolliert. Wieder rannten die Kölner einem Rückstand hinterher, wieder mühten sich die Kölner, wieder war der Ertrag überschaubar.

1. FC Köln: Gelb-Rote Karte leitet Debakel ein

Als Onisiwo zum zweiten Laufduell gegen Kilian ansetzte, wusste sich der Innenverteidiger erneut nur mit einem Foulspiel zu helfen. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zückte die Ampelkarte. Anschließend verlor der FC komplett seine Linie und den Ball offenbar aus den Augen. Eine Offensivaktion der Mainzer konnte der komplette Defensivverbund nicht klären, Kohr nutzte die Unordnung und seinen zweiten Versuch zum 2:0. Zwar brachte Baumgart Nikola Soldo um die Innenverteidigung zu stärken, der Abwehrspieler war aber gerade erst auf dem Platz, da stand es schon 3:0. Dieses Mal traf Stach aus 14 Metern.

Nach dem Wechsel war der FC zunächst auf Schadensbegrenzung bedacht. Die Kölner standen in Unterzahl deutlich tiefer, überließen Mainz das Spielgeschehen. Der FSV war aber längst nicht mehr so zielstrebig. So waren es die Kölner, die für das nächste Ausrufezeichen sorgten. Kainz setzte einen direkten Freistoß aus gut 30 Metern nur an den Innenpfosten. Auf der anderen Seite machte es Aaron Martin besser. Nachdem den Mainzern zunächst ein Tor von Angelo Fulgini noch aberkannt wurde, traf Aaron per direktem Freistoß zum 4:0.