0:1 gegen Bremen FC erleidet Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt

Wie weit sie diesmal gehen würden, war eine der bangen Fragen, die am Freitagabend über Müngersdorf lagen. Dass die Fans der auf dem Rasen rivalisierenden Traditionsclubs 1. FC Köln und Werder Bremen erneut ihre ablehnende Haltung, gegenüber der Deutschen Fußball Liga und deren Pläne eines Investoreneinstiegs demonstrieren würden, galt als gesichert. Nur wie weit würden sie gehen, die obligatorischen Proteste. Würden die Fans gar einen Spielabbruch provozieren, so wie es zuvor bereits etwa bei der Partie an der Alten Försterei zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach geschehen war? Die Sorge wabert durch Bundesliga. Doch nicht einmal der übliche Protest nach zwölf Minuten in Form eines Schokoladentaler-Hagels setzte ein in Köln. Erst zehn Minuten nach der Pause kamen nicht nur Tennisbälle geflogen aus der Südkurve, sondern auch kleine, ferngesteuerte Plastikautos, die ihre Runde durch den Werder-Strafraum drehten und so für eine kurze Unterbrechung sorgten. Die Ansage der Fans: Wir lassen uns von der DFL nicht fernsteuern. Das war lustig.