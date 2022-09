Social-Media-Trend : Diese Videos zeigen das FC-Fan-Fest in Nizza

Bonn Seit dem frühen Nachmittag verwandeln FC-Fans Nizza in eine einzige Fest-Meile. Beeindruckende Bilder und Videos zeigen das Treiben in Frankreich.

Fünf Jahre haben die Kölner Fans genau auf diese Momente gewartet: Mehr als 10 000 Anhänger des 1. FC Köln verwandeln aktuell die Côte d'Azur in eine Côte rouge. Nizza ist offenbar fest in Kölner Hand. Zahlreiche Videos in den Sozialen Medien zeigen Tausende Anhänger in Rot in der französischen Küstenstadt. Um 14 Uhr hat sich auch der Fan-Marsch vom „Fontaine du Soleil“ auf dem Place Masséna ins Stadion von OGC Nizza gemacht, die „Allianz Riviera“. Die Bilder erinnern stark an die Szenen aus London 2018. Damals waren ebenfalls mehr als 10 000 Kölner Anhänger in die englische Hauptstadt gereist und durch die Straßen gelaufen. Im Stadion des FC Arsenal sorgten die Kölner Anhänger mit „In unserem Veedel“, einem Lied von Bläck Fööss, für Gänsehautmomente.