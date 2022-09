Ende des Transferfensters : FC geht auf dem Transfermarkt leer aus

Köln Der 1. FC Köln ist an dem so genannten Deadline-Day leer ausgegangen. Am letzten Tag des Transferfensters hat Köln keinen Spieler mehr verpflichten können.

Noch am Nachmittag hatte FC-Trainer Steffen Baumgart die Hoffnungen der Fans auf einen interessanten Neuzugang hochkochen lassen. „Wir haben noch bis 18 Uhr Zeit. Wir sind gedanklich dabei, etwas zu machen“, sagte der Kölner Coach auf der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel. Ganz offensichtlich haben die Gedanken nicht gereicht. Der FC hat keinen weiteren Spieler mehr vor Ende des Transferfensters verpflichten können. Bis zuletzt sollen sich die Kölner Verantwortlichen Christian Keller und Thomas Kessler um Defensivspieler bemüht haben, einen Transfer konnten die Geißböcke aber wohl nicht mehr abschließen. Seit 18 Uhr ist das Fenster geschlossen. Der FC vermeldete keine Einigung. Als finalen Strohhalm haben die Kölner noch die Chance, einen vertragslosen Spieler zu verpflichten. Am Freitagmittag will sich Sportdirektor Christian Keller äußern.

Eigentlich hatten die Geißböcke ihre Transfertätigkeiten bereits abgeschlossen, wollten nach eigener Aussage dem aktuellen „Kader vertrauen“. Nach den Verletzungen von Benno Schmitz und Jeff Chabot im Stuttgart-Spiel sahen sich die Kölner gezwungen, doch noch einmal nachzulegen. Kein Wunder, die Geißböcke verfügen aktuell über zwei etatmäßige Innen- sowie zwei Linksverteidiger. Zwar nannten Baumgart und Co. auch Kingsley Schindler als potenziellen Rechtsverteidiger, Schindler wurde aber meist in der Offensive eingesetzt. „Kingsley ist nicht nur eine Alternative. Er hat das schon gemacht, und wir gehen davon aus, dass er es auch am Samstag sehr gut machen wird“, hatte Baumgart auf der Pressekonferenz gesagt.

