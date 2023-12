Erleichterung beim 1. FC Köln Nach dem Sieg in Darmstadt geht der FC zuversichtlich in die Wochen der Wahrheit

Für Steffen Baumgart gibt es in der Regel keine Temperatur, die ihn davon befreit, ein T-Shirt zu tragen. Auch in tiefster Kälte nicht. Doch etwas hatte ihn dann doch dazu bewogen, sich einen Hoodie überzustreifen im winterlichen Südhessen. Das Spiel des 1. FC Köln bei Darmstadt 98 könnte das erklären, denn es war alles andere als ein herzerwärmendes. Aber für alle, die es mit dem FC halten, hielt es ein Resultat bereit, das sie in diesen eisigen Tagen etwas Wärme verspüren lässt. Nicht so Baumgart, den Lukas Schönmüller nach dem Kölner 1:0 gnädig aus der Kälte verabschiedete. „Dann sind sie entlassen“, sagte der noch dicker eingepackte TV-Reporter flapsig. Der Trainer, gewohnt schlagfertig, hatte sogleich eine Antwort im Köcher: „Ich hoffe nicht.“