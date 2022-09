4:2-Erfolg über 1. FC Slovacko : 1. FC Köln feiert Fußball-Fest in der Conference League

Köln Mit einem verdienten 4:2-Erfolg über den 1. FC Slovacko hat der 1. FC Köln das erste Heimspiel der Gruppenphase in der Conference League gewonnen. Zwei Treffer erzielte der starke Dejan Ljubicic.

Steffen Baumgart hatte lange auf diesen Moment, auf sein erstes Gruppenspiel im europäischen Wettbewerb, gewartet. Es ist eine gelungene Premiere geworden. Im ersten Heimspiel der Gruppenphase der Conference League hat der 1. FC Köln den ersten Sieg eingefahren – wenn auch einen Zittersieg. Nach Toren von Sargis Adamyan (11.), Florian Dietz (42.) und Dejan Ljubicic (65., 74.) sowie den Gegentreffern von Jan Kalabiska (49.) und Milan Petrzela (52.) setzte sich Köln am Donnerstagabend gegen den 1. FC Slovacko durch und führt nach dem zweiten Spieltag die Gruppe D an. Steffen Baumgart hatte sich gegen den tschechischen Pokalsieger ein Fußballfest gewünscht, er sollte es bekommen. Auf dem Platz und auf den Rängen. Schon vor dem Spiel sorgten die Fans in der Südkurve mit einem Fahnenmeer für ein emotionales, ein friedliches Bild. „ Aufgrund der letzten halben Stunde war der Sieg dann auch verdient “, sagte Steffen Baumgart.

1. FC Köln: Sargis Adamyan trifft früh

Noch am Mittwoch hatte Baumgart angedeutet, dass er gar nicht so recht wisse, auf wen der FC da mit Slovacko treffe. Doch der Coach hatte offenbar die passende Startaufstellung gewählt und für diese die richtigen Worte gefunden. Das Team zahlte das Vertrauen des Trainers jedenfalls zurück. Die Geißböcke gaben umgehend den Ton an, spielten mutig nach vorne und ließen in der Defensive wenig zu. Die frühe Führung war absolut folgerichtig. Eine Ecke von Linton Maina verlängerte Luca Kilian, Adamyan wartete am langen Pfosten und schob zum 1:0 ein. Köln blieb dominant, offenbarte aber ähnliche Schwächen wie in den vergangenen Partien: der FC erspielte sich für die Dominanz zu wenige Chancen. Erst nach einer guten halben Stunde prüften die Gäste erstmals den Kölner Keeper. Den Schuss von Petr Reinberk parierte Ersatz-Kapitän Marvin Schwäbe stark.