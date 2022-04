Vierte Sieg in Folge : Der 1. FC Köln gewinnt auch gegen Augsburg

Foto: dpa/Matthias Balk

Augsburg Ausgerechnet beim vermeintlichen Angstgegner aus Augsburg hat der 1. FC Köln den vierten Sieg in Serie gefeiert. Dank des 4:1-Erfolgs über den FCA hat der FC damit auch einen weiteren großen Schritt Richtung Europa gemacht.

Das Wort „Angstgegner“ wird man beim 1. FC Köln wohl vorerst nicht mehr mit dem FC Augsburg in Verbindung bringen müssen. Denn der FC setzte sich am Samstagnachmittag zum zweiten Mal in Serie beim FCA durch, verbesserte sich mit dem vierten Liga-Sieg in Folge gleichzeitig auf den sechsten Tabellenplatz und darf weiterhin von Europa träumen. Nach dem 3:2-Erfolg vor fast genau einem Jahr, bezwangen die Geißböcke den FCA auch am 32. Spieltag der aktuellen Saison nach Toren von Jan Thielmann (12.), Mark Uth (15.) und Anthony Modeste (63., 77.) sowie Florian Niederlechner (72.) mit 4:1.

Wie angekündigt, veränderte FC-Trainer Steffen Baumgart seine Elf im Vergleich zur Vorwoche nur auf einer Position. Erwartungsgemäß begann Jan Thielmann in der Spitze für den gelbgesperrten Salih Özcan neben Anthony Modeste. Eine gute Entscheidung, wie sich später zeigen sollte. Der FC spielte mit einer Raute, dafür mit zwei Angreifern. Der Kölner Coach wollte durch die taktische Umstellung offensichtlich die Offensivbemühungen stärken.

Unsere Partner









zurück

weiter

Uth und Thielmann stellen das Spiel auf den Kopf

Doch zunächst überzeugte vor allem der FCA durch ein frühes Anlaufen und gefährliches Offensivspiel. Alleine Ruben Vargas spielte in den ersten Minuten gefühlt die gesamte Kölner Abwehr schwindelig, kam auch zu einem gefährlichen Torschuss, den Timo Hübers noch gerade so blockte. Der Kölner Abwehrchef fälschte auch einen Kopfball von Michael Gregoritsch in die Arme von FC-Keeper Marvin Schwäbe ab. Die Tore machten aber die Kölner. Dejan Ljubicic passte auf Benno Schmitz, der Außenverteidiger legte zurück, Thielmann schob ein. Nur drei Minuten später warf Schmitz auf Thielmann ein, diesmal legte der Youngster Mark Uth das Tor auf. Der zweite Kölner Treffer stellte nicht nur den Spielverlauf auf den Kopf, er zeigte bei den Gastgebern vor allem Wirkung. Auf einmal spielte nur noch der FC. Augsburg wankte, Modeste und Uth vergaben Großchancen zum möglichen 3:0.

Erst nach einer knappen halben Stunde fingen sich die Augsburger wieder und gestalteten das Spiel deutlich offener. Unter anderem vergab Vargas aus kurzer Distanz genauso wie Reece Oxford. Dennoch war die 2:0-Halbzeitführung der Gäste durchaus verdient.

Der FC verpasst die frühzeitige Entscheidung

Nach dem Wechsel tat sich Augsburg wieder schwer, fand kein Mittel gegen die weitestgehend souveräne Kölner Defensive. Aber auch der FC benötigte einige Minuten, um wieder gefährlich zu werden. Eine starke Einzelleistung von Thielmann konnte Ljubicic nicht verwerten. Anschließend wurde Modeste von Jeffrey Gouweleeuw im Sechzehner gelegt, der Gefoulte verwandelte den berechtigten Strafstoß sicher zum 3:0. Köln hätte in dieser Phase die Entscheidung erzielen müssen. Unter anderem scheiterte erneut Ljubicic nach starker Einzelleistung des eingewechselten Tim Lemperle. Stattdessen machte es Augsburg noch einmal spannend – wenn auch nur kurz. Florian Niederlechner tauchte wie aus dem Nichts alleine vor Marvin Schwäbe auf und verkürzte auf 1:3.