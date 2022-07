4:0-Erfolg im Vorbereitungsspiel : 1. FC Köln bezwingt Lustenau

Singen Der 1. FC Köln hat auch sein zweites Testspiel gewonnen. Die Geißböcke setzten sich am Freitagabend gegen Austria Lustenau 4:0 durch.

Eine Woche nach dem 12:1-Kantersieg über den TuS Mondorf hat der 1. FC Köln auch sein zweites Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison gewonnen. Gegen Austria Lustenau setzten sich die Geißböcke am Freitagabend in Singen nach Toren von Florian Dietz (3.), Florian Kainz (17.), Anthony Modeste (75.) und Tim Lemperle (86.) verdient mit 4:0 durch. Das Spiel gegen den österreichischen Bundesligisten sollte als erster Härtetest im Rahmen des Trainingslagers in Donaueschingen dienen. Dabei wird für FC-Trainer Steffen Baumgart das Ergebnis eher zweitrangig gewesen sein. Das Trainingslager in Donaueschingen neigt sich dem Ende, Baumgart will möglichst allen Spielern Spielzeit unter Wettkampfbedingungen ermöglichen. So kamen gegen Lustenau insgesamt 20 Feldspieler zum Einsatz.