Last-Minute-Transfer : FC verpflichtet offenbar diesen Innenverteidiger

Köln Der 1. FC Köln hat unmittelbar vor Transferschluss offensichtlich doch einen Innenverteidiger verpflichtet. Das berichten kroatische Medien.

Vor genau einer Woche noch der Europa-Jubel, am frühen Donnerstagabend der große Transferfrust und nun offenbar die nächste Wende: Die Ernüchterung bei vielen FC-Fans war groß, als sich am Donnerstagabend herauskristallisierte, dass die Geißböcke am „Deadline-Day“, also bis zum Ende des Transferfensters, leer ausgehen würden. Von „Willkommen in Liga 2“ über „Das Faxgerät war sicherlich kaputt“ bis hin zu „Herr Keller spart uns zum Abstieg“ war in den Sozialen Medien so ziemlich alles zu lesen. Kein Wunder, nach den Verletzungen von Jeff Chabot und Benno Schmitz sowie dem Abgang von Kingsley Ehizibue ist der FC in der Verteidigung extrem dünn besetzt. Die Kölner Verantwortlichen wollten noch einmal handeln, den Markt sondieren, nachlegen. Noch am Mittag hatte Trainer Steffen Baumgart gesagt, dass man etwas gedanklich vorbereite. Bei den Gedanken schien es aber offenbar geblieben.