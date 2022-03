Remis im Traditionsduell : 1. FC Köln punktet gegen Dortmund

Kölner Jubel: Sebastian Andersson (links) feiert mit Mark Uth seinen Treffer zum 1:1. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der 1. FC Köln hat gegen Borussia Dortmund ein Remis erkämpft. In einer intensiven Partie traf FC-Stürmer Sebastian Andersson zum letztlich gerechten 1:1-Endstand.

Der 1. FC Köln hat einen verdienten Punktgewinn gegen Borussia Dortmund eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart erzielte ein 1:1-Unentschieden und trat gegen ein weiteres Top-Team der Bundesliga auf Augenhöhe auf.

Ganz hat es für FC-Trainer Steffen Baumgart und einen Sieg gegen den BVB am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht gereicht. Immerhin war es das klare Ziel des 50-Jährigen, seinen Freund und BVB-Trainer Marco Rose erstmals zu schlagen. Dennoch bewies der FC am Sonntagabend vor erstmals wieder 50 000 Zuschauern im eigenen Stadion, dass er mit dem Tabellenzweiten durchaus mithalten kann. Die Kölner kamen nach früher Dortmunder Führung dank des dritten Saisontors von Sebastian Andersson noch zu einem 1:1-Unentschieden.

Und das obwohl die Kölner mit weitreichenden Personalausfällen zu kämpfen hatten. Im Vergleich zum Derbysieg gegen Leverkusen war der FC-Coach im 104. Pflichtspiel beider Mannschaften gegeneinander gezwungen, auf drei Positionen zu rotieren. Wie im Spiel gegen Hoffenheim am 25. Spieltag führte Anthony Modeste die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Jannes Horn ersetzte den erkrankten Jonas Hector auf der linken Abwehrseite. Außerdem angeschlagen fehlten Sechser Ellyes Skhiri und Linksaußen Florian Kainz. Für sie rückten Mark Uth und Louis Schaub in das offensive Mittelfeld.

Frühe Dortmunder Führung

Vor Beginn des Spiels wurde an den im Alter von 97 Jahren verstorbenen früheren DFB-Präsidenten Egidius Braun gedacht. Gleich zu Spielbeginn versuchten sich die Kölner im Aufbauspiel. Benno Schmitz suchte mit seiner ersten Flanke Modeste, verfehlte ihn aber knapp. Auf der anderen Seite konnte der Kölner Marvin Schwäbe einen Weitschuss von Raphael Guerreiro sicher parieren. Schaub gehörte in der sechsten Minute der erste Schuss aufs Tor. Der Ball flog links über den Kasten. Dann aber wieder die Dortmunder. FC-Profi Schmitz musste draußen behandelt werden, als Ex-Kölner Marius Wolf die Lücke auf der linken Seite nutzte und sich freilief. Ein hoher Ball von Jude Bellingham erreichte den 26-Jährigen, der zur 1:0-Führung für die Gäste aus zwölf Metern trocken verwandelte (8.). Noch dazu musste der FC zwei Minuten später die erste Auswechselung vornehmen. Schmitz kam nicht mehr zurück aufs Feld, Kingsley Ehizibue ersetzte ihn.

Die Kölner versuchten, sich von der frühen Dortmunder Führung nicht beeinflussen zu lassen und drangen angetrieben von den Come-on-FC-Rufen der Fans weiter in die gegnerische Hälfte vor. Die bis dahin beste Chance bereitete Uth vor. Mit einer Flanke von der linken Torauslinie verfehlte er den freistehenden Modeste in der Mitte nur knapp (22.). Schaub versuchte es eine Minute später erneut, aber auch bei seiner Flanke kam der Franzose nicht mit dem Kopf an den Ball. Die Dortmunder lauerten derweil auf Konter. Nach 24 Minuten kam Erling Haaland an den Ball und hatte nur noch FC-Verteidiger Luca Kilian vor sich. Sein Schuss von der rechten Strafraumecke ging nur knapp links am Tor vorbei. Auf der anderen Seite machte der FC weiter Druck. Ein geklärter Ball des Dortmunder Kapitäns Axel Witsel landete vor den Füßen von Uth, der den Ball daraufhin an das rechte Außennetz beförderte (27.).

Fünfte Gelbe Karte für Duda

Zu dieser Zeit drängte die Mannschaft von Steffen Baumgart auf den Ausgleich – und sie bekamen ihn. In der 35. Spielminute flankte Jannes Horn über links auf Modeste, der den Ball per Kopf an den freistehenden Sebastian Andersson weiterleitete. Der Schwede musste nur noch zum 1:1 einschieben. Nur sechs Minuten später hat der Torschütze der Kölner gleich wieder die Chance. Sein Kopfball flog nur knapp über den Kasten von BVB-Keeper Gregor Kobel (41.). Der FC blieb bis zum Pausenpfiff weiter gefährlich. Mit einem mittlerweile Chancenplus auf Kölner Seite ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gestaltete der FC erst einmal weiter das Spiel. Die nächste gefährliche Chance gehörte jedoch den Dortmundern. Erling Haaland schoss den Ball aus 14 Metern auf das Kölner Tor. Keeper Marvin Schwäbe parierte (56.). Es folgte ein hart umkämpftes Spiel im Mittelfeld mit vielen kleineren Fouls. Steffen Baumgart reagierte und brachte Jan Thielmann für Louis Schaub in die Partie (68.). An der Strafraumlinie passte Mark Uth auf den mittig freistehenden Ondrej Duda der von der Linie aus rechts am Tor vorbeizog (70.). Nach der darauffolgenden Ecke konterte der BVB mit Giovanni Reyna. Jan Thiemann konnte jedoch mit einer wichtigen Grätsche vor dem Querpass klären (75.). Ondrej Duda sah im Foul gegen Jude Bellingham die fünfte Gelbe Karte der Saison und wird im nächsten Spiel gegen Union Berlin fehlen.