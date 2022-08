2:2 bei RB : 1. FC Köln entführt Punkt aus Leipzig

Leipzig Der 1. FC Köln kehrt mit einem Punkt aus Leipzig heim. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart spielte beim Meisterschaftskandidaten 2:2, profitierte aber erneut von einer Roten Karte.

Der 1. FC Köln kann das Kapitel Anthony Modeste wohl endgültig abschließen. Auch im zweiten Spiel ohne die vermeintliche Lebensversicherung punkteten die Geißböcke. Am Samstagnachmittag luchsten die Kölner RB Leipzig beim 2:2-Unentschieden einen Punkt ab. Vor 46 000 Zuschauern holte der FC gleich zwei Rückstände auf. Florian Dietz (40.) glich die Führung von Timo Werner (36.) aus, ein Eigentor von Joško Gvardiol (72.) brachte Köln den Punkt. Zuvor hatte Christopher Nkunku (56.) Leipzig erneut in Front gebracht. Köln profitierte zudem von einer Roten Karte für Dominik Szoboszlai. „Im Endeffekt haben wir nicht so viele Großchancen wie in der Vorwoche gehabt, wir können aber mit unserer Leistung sehr zufrieden sein“, sagte Florian Kainz.

FC-Trainer Steffen Baumgart wartete direkt mit drei Veränderungen und tatsächlich auch Überraschungen auf. Florian Dietz begann tatsächlich erneut in der Sturmspitze, Eric Martel neben Ellyes Skhiri auf der Doppelsechs und Kingsley Ehizibue erhielt den Vorzug vor Benno Schmitz auf der rechten Außenseite. Nicht überraschend kehrte Timo Hübers für Jeff Chabot zurück in die Startelf.

Leipzig macht das Spiel, Köln hat die Chancen

Bei RB lief ebenfalls erwartungsgemäß Timo Werner von Beginn an auf. Werner war Anfang der Woche verpflichtet worden, um für mehr Torgefahr bei den Bullen zu sorgen. Die erste Chance gehörte aber den Kölnern. Nach Vorarbeit von Florian Kainz tauchte Jan Thielmann alleine vor RB-Keeper Peter Gulacsi auf, schien aber mindestens so überrascht wie die Leipziger Hintermannschaft und vergab. Daniel Olmo zeigte sich für Leipzig da schon deutlich treffsicherer. Der Spanier schlenzte den Ball aus sechzehn Metern ins lange Eck. Das Tor wurde aber wegen eines Handspiels von Daniel Raum nicht gegeben. Leipzig bemühte sich um Spielkontrolle, der FC lauerte auf Konter und war das deutlich gefährlichere Team. Unter anderem vergab Dietz mit einem Drehschuss aus elf Metern genauso wie Dejan Ljubicic aus spitzem Winkel.

Köln ließ in der Defensive dagegen wenig zu, gewann im ersten Abschnitt zwei Drittel der Zweikämpfe. So fiel der Gegentreffer nach 36 Minuten wie aus dem Nichts. Timo Werner zog aus 25 Metern ab, Marvin Schwäbe griff zu, nur am Ball vorbei - ein kapitaler Torwartfehler. Mit dem zweiten Torschuss der Leipziger ging RB also in Führung. Der FC benötigte dagegen fünf Versuche für den ersten Treffer. Der starke Kainz brachte eine scharfe Hereingabe auf Dietz, der zum Ausgleich einschob. Unmittelbar zuvor hatte Schwäbe seinen Fehler bei einem Schuss aus kurzer Distanz von Christopher Nkunu wieder gut gemacht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sah Dominik Szoboszlai die Rote Karte, nachdem er Kainz mit dem Ellbogen am Hals getroffen hatte - eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Leipzig in Unterzahl stärker

In die Karten spielte der Platzverweis dem FC aber zunächst nicht. So bot sich zu Beginn der zweiten Halbzeit ein komplett anderes Bild: In Überzahl übernahmen die Kölner zunehmend die Spielkontrolle, die Chancen erarbeitete sich nun Leipzig. Nach einem Traumpass von Olmo traf Nkunku zur erneuten RB-Führung. Baumgart brachte nach einer guten Stunde mit Benno Schmitz, Ondrej Duda und Linton Maina drei neue Kräfte. Doch die Hausherren standen nun deutlich besser, unterbanden die Kölner Offensivbemühungen clever. Erst ein langer Ball von Kainz setzte Maina in Szene, doch der Neuzugang agierte zu hastig.