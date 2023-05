1. FC Köln gegen Bayern FC ist am letzten Spieltag das Zünglein an der Waage

Der Punkt stellte Werders weiteres Mitwirken in der Erstklassigkeit endgültig sicher. „Es ist schön, dass sich beide Vereine in der nächsten Saison in der Bundesliga wiedersehen“, sagte Baumgart. Das Gestern allerdings hakte er dann doch nicht so schnell ab, der Gegentreffer nach einem Einwurf und einer Kopfballverlängerung war vermeidbar. Hector selbst zeigte sich am zweiten Pfosten zu unschlüssig in seiner Vorgehensweise. Ein vermeintlich achtloses Mitwirken seines Kapitäns konterte Baumgart ganz nach seiner Art: „Der Ball geht als Bogenlampe rein an den zweiten Pfosten. Da steht dann einer blank und wenn ihr da wollt, dass der Jonas Hector da verteidigt, dann muss ich sagen, ihr seid im falschen Film. Da stellt sich keiner hin und deswegen gibt es auch kein Problem“, sagte der 51-Jährige etwas schnippisch. „Bremen hat ein Tor gemacht zum 1:1 und das ist okay.“