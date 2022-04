3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld : 1. FC Köln ist weiterhin auf Europa-Kurs

Kölner Jubel: Anthony Modeste (links) und Mark Uth umarmen sich. Beide erzielten einen Treffer. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Der 1. FC Köln hat sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart setzte sich gegen den Abstiegskandidaten mit 3:1 durch und steht damit im Saisonendspurt um die internationalen Plätze weiterhin hoch im Kurs.

Das Ziel von FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Bundesliga-Duell gegen Arminia Bielefeld am 31. Spieltag war eindeutig gesetzt. Nach dem Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach wollten die Kölner es im Vergleich zur Hinrunde gegen Arminia Bielefeld besser machen und alles daransetzen, mehr als nur einen Punkt mitzunehmen. Auch dieses Vorhaben ist dem 1. FC Köln gelungen. Vor 50 000 Zuschauern im eigenen Stadion feierte die Mannschaft mit dem 3:1-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten aus Bielefeld ihren dritten Sieg in Folge. Nachdem Baumgart sich mit der Torausbeute einiger Offensivspieler nicht zufrieden zeigte, waren Mark Uth (3.) und Jan Thielmann (86.) neben Top-Torjäger Anthony Modeste (43.) erfolgreich. Timo Hübers traf zwischenzeitlich für Bielefeld per Eigentor (33.). Für die Anhänger der Kölner wird der Traum von der Europa-League somit immer wahrscheinlicher.

Dabei brachten die Kölner personalbedingt die gleichen guten Voraussetzungen wie beim Sieg gegen Mönchengladbach mit in die Partie. Lediglich Sebastian Andersson und Kingsley Schindler standen Steffen Baumgart für den Kader nicht zur Verfügung. Während Stürmer Andersson noch mit Folgen seiner Corona-Infektion kämpfte, wurde Joker Schindler zum Stadtduell der U21 gegen Fortuna Köln berufen, um nach seinem Ausfall Spielpraxis zu sammeln. Im Vergleich zur FC-Startelf beim Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Woche wechselte Baumgart auf einer Position. Benno Schmitz rückte für Kingsley Ehizibue auf die rechte Abwehrseite.

Frühe Kölner Führung

Der FC betrat in einem Sondertrikot unter dem Motto „Lebe nachhaltig“ den Platz. Bei den Gästen aus Bielefeld fand sich zu Beginn des Spiels ein neuer Trainer an der Seitenlinie ein. Torwarttrainer Marco Kostmann übernahm unter der Woche für den entlassenen Frank Kramer, um nochmal frische Kräfte für den Abstiegskampf zu ermöglichen. Die Kölner machten jedoch direkt da weiter, wo sie in Gladbach aufgehört haben. Nach einem gewonnenen zweiten Ball lief sich FC-Kapitän Jonas Hector auf der rechten Seite frei und flankte in die Mitte auf Mark Uth, der den Ball gerade noch erreichte und zur 1:0-Führung nach nur drei Minuten unhaltbar für Keeper Stefan Ortega ins lange Eck schob. Gleich nach Wiederanstoß dann ein Kölner Schreck für den Kapitän. Im Strafraum stieß der 31-Jährige mit dem Bielefelder Alessandro Schöpf zusammen und musste mit einer Kopfverletzung erst einmal vom Platz (6.). Mit einem Kopfverband konnte er nach neun Minuten in Unterzahl weitermachen. In der 29. Minute folgte dann aber doch sicherheitshalber die Auswechselung. Für ihn kam Jannes Horn auf die linke Abwehrseite und Anthony Modeste übernahm die Kapitänsbinde.

Immer wieder versuchten beide Mannschaften, sich in der gegnerischen Hälfte hinter die Kette durchzuspielen. Die nächste Großchance gehörte wieder den Kölnern. Anthony Modeste erreichte in der linken Strafraumecke ein weiter Ball von Dejan Ljubicic, der daraufhin zu Uth passte. Der 30-Jährige schoss den Ball freistehend in halblinker Position jedoch über den Kasten (21.). Nach einem Foul an Florian Kainz trat Uth zum Freistoß an. Sein Ball verpasste den Kopf von Benno Schmitz im Strafraum nur knapp (27.). Das nächste Foul, diesmal an Innenverteidiger Luca Kilian, sorgte für Uths nächsten Freistoß, den der 30-Jährige aus spitzem Winkel rechts vom Strafraum nur knapp über die Latte brachte (33.).

Direkte Reaktion auf das Eigentor von Hübers

Dann war es der FC selbst, der sich bestrafte. Der Bielefelder Kapitän Patrick Wimmer schnappte sich nach Ballverlust von Kilian den Ball. Sein Pass geriet an Innenverteidiger Timo Hübers, der das Leder unglücklich ins eigene Tor lenkte (34.). Nach dem Eigentor gerieten die Kölner aber nicht aus der Ruhe. Wieder war es Uth, dessen Flanke zielgenau auf den in der linken Strafraumecke freistehenden Modeste kam. Der FC-Torjäger zog ab. Sein Ball landete abgefälscht von Amos Pieper unhaltbar in der rechten Torecke (43.). Die 2:1-Führung war zu dem Zeitpunkt nach den zwingenden Chancen der Kölner verdient. Nach einer Ecke der Arminen kam Masaya Okugawa im Strafraum nochmal frei zum Schuss. FC-Keeper Schwäbe konnte den Ball jedoch festhalten (45.). Unmittelbar vor der Pause versuchte es Ljubicic nochmal. Sein Schuss aus 14 Metern verfehlte den langen Pfosten knapp (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel bekam Bielefelds Wimmer einen vielversprechenden Freistoß aus halblinker Position zugesprochen. Die Kölner Mauer blockte den Schuss des 20-Jährigen (46.). Es folgten immer wieder intensive Zweikämpfe im Mittelfeld, aus denen sich die Mannschaft von Marco Kostmann einige erfolgslose Strafraumszenen und Standards erspielte. Ein Distanzschuss von Uth flog weit über den Kasten der Gäste (61.). Darauffolgende Kopfballchancen für Ellyes Skhiri und Modeste konnten die Kölner nicht verwerten. Nach Foul an Guilherme Ramos zeigte Schiedsrichter Tobias Stieler Salih Özcan die fünfte gelbe Karte (67.). Der Sechser fehlt der Mannschaft somit am kommenden Wochenende in Augsburg.