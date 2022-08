Playoff-Gegner : Conference League: FC kann die Reise nach Ungarn planen

Muss mit dem FC in den Playoffs der Conference League sehr wahrscheinlich in Ungarn ran: Trainer Steffen Baumgart. Foto: dpa/Matthias Balk

Köln Fehervar FC hat sich im Duell der potenziellen FC-Gegner in den Playoffs zur Conference League gegen FC Petrocub-Hincesti deutlich mit 5:0 durchgesetzt. Damit treffen die Kölner voraussichtlich auf den ungarischen Vertreter.

Der Gegner des 1. FC Köln für die Playoffs zur Gruppenphase der Conference League steht so gut wie fest. Im Duell der beiden potenziellen Kontrahenten setzte sich Fehervar FC in der 3. Qualifikationsrunde mit 5:0 (3:0) gegen den moldauischen Erstligisten FC Petrocub-Hincesti durch. Damit können die Kölner die Reise nach Ungarn planen. Nur theoretisch könnte Fehervar diesen deutlichen Vorsprung im Rückspiel am kommenden Donnerstag (11. August) in Chisinau noch verspielen.