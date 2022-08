Thielmann mit Traumtor : 1. FC Köln trotzt Frankfurt ein 1:1 ab

Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Dank eines Traumtors von Jan Thielmann bleibt der 1. FC Köln auch im dritten Liga-Spiel der Saison ungeschlagen. In Frankfurt holte der FC ein 1:1-Unentschieden.

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Leipzig am vergangenen Spieltag, hat der 1. FC Köln am Sonntagnachmittag zum zweiten Mal in Folge einem Champions-League-Teilnehmer einem Punkt abgetrotzt. Der FC luchste Eintracht Frankfurt ein 1:1-Unentschieden ab. Das Team von FC-Trainer Steffen Baumgart blieb somit auch im dritten Ligaspiel der Saison ungeschlagen, tat sich aber vor allem in der Offensive gegen die Eintracht überraschend schwer. Vor 50 000 Zuschauern hatte Daichi Kamada (71.) die Eintracht in Front gebracht, Jan Thielmann (82.) glich mit einem Traumtor in der Schlussphase aus. „Wir können mit dem Punkt zufrieden sein. Es war ein gerechtes Unentschieden“, sagte Florian Kainz.

Baumgart veränderte seine Anfangs-Elf gegenüber der Europapokal-Pleite vom Donnerstag auf vier Positionen. So lief Steffen Tigges überraschend für Florian Dietz auf und auch Mathias Olesen feierte sein Startelf-Debüt. Zudem spielte Sargis Adamyan für Jan Thielmann und Luca Kilian begann für Jeff Chabot. Auch Kristian Pedersen saß wieder auf der Bank, dafür kehrte Jonas Hector zurück auf die Linksverteidiger-Position. „Das ist der Weg, den wir mit den jungen Spielern gehen wollen“, sagte Baumgart in Bezug auf die Nominierung von Tigges und Olesen. Doch dieser gestaltete sich beim FC am Sonntag als sehr holprig.

Zähe erste Halbzeit

Zwar waren beide Teams von Beginn an auf Ballkontrolle und ein schnelles Umschaltspiel aus, ein attraktives Spiel kam im ersten Durchgang aber nicht zustande. Im Gegenteil: Die Teams neutralisierten sich weitestgehend. Sowohl im Ballbesitz als auch in den Zweikämpfen nahmen sich Frankfurt und Köln wenig - leider auch in den fehlenden Tormöglichkeiten.

Der FC tat sich vor allem in der Offensivbewegung schwer. Auch, weil zunächst erschreckend wenige Pässe beim Mitspieler ankamen und die Anfangs-Debütanten Olesen, Tigges und Adamyan lange keine Bindung zum Spiel fanden. Auch Frankfurt fiel in der Vorwärtsbewegung wenig ein. So war es nach einer halben Stunde Eintracht-Neuzugang Luca Pellegrini, der aus der Distanz für so etwas wie Gefahr sorgte. Auf der anderen Seite probierte sich Jonas Hector. Der Schuss des Kölner Kapitäns verfehlte das Tor aber deutlich. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff kam der FC dann doch zu ersten größeren Möglichkeiten: Benno Schmitz steckte durch auf Dejan Ljubicic, der legte quer, doch Tigges kam nicht mehr an den Ball. Anschließend probierte es Hector mit der Hacke nach einer Ecke, doch Rafael Borré fälschte den Ball entscheidend ab. Dann spielte Olesen Adamyan frei. Der Angreifer zog aus sechzehn Metern ab, doch Kevin Trapp parierte stark.

Frankfurt nach dem Wechsel zielstrebiger

Die Teams kamen unverändert aus der Kabine. Zumindest personell, denn die Eintracht war nun zielstrebiger und dadurch auch gefährlicher. Unter anderem wurde Jasper Lindström geschickt, tauchte alleine vor Marvin Schwäbe auf, ließ sich vom Kölner Keeper aber abdrängen. Anschließend rettete Ellyes Skhiri in höchster Not gegen Borré. Köln fand in dieser Phase nur noch wenig Entlastung. Baumgart reagierte und brachte mit Jan Thielmann, Florian Dietz und Linton Maina drei neue Kräfte. Und Thielmann wurde umgehend von Kainz in Szene gesetzt, stand aber hauchdünn im Abseits. Die Einwechslungen zeigten Wirkung. Zwar tat sich der FC in der Offensive weiterhin schwer, die kurze Drangphase der Eintracht ebbte aber zunehmend wieder ab.