Abschluss des Trainingslagers : FC müht sich zum 1:1 gegen Zürich

Drittes Spiel, erster Dämpfer - zum Abschluss des Trainingslagers in Donaueschingen trennte sich der 1. FC Köln von Grasshopper Club Zürich am Samstagnachmittag 1:1. Die Führung von Zürichs Dominik Schmid im ersten Abschnitt glich FC-Talent Maxi Schmid nach dem Wechsel aus.

Wie bereits am Freitag gegen Austria Lustenau lag auch am Samstag gegen den Schweizer Rekordmeister das Hauptaugenmerk von FC-Trainer Steffen Baumgart auf Einsatzzeit für möglichst viele Akteure. Die harte Trainingswoche in Donaueschingen hatte ganz offensichtlich Spuren hinterlassen. Der FC tat sich gegen den Grasshopper Club Zürich im ersten Abschnitt überraschend schwer, vor allem in der Rückwärtsbewegung hatte die Kölner Defensive ihre Probleme. Timo Hübers und Bright Arrey-Mbi standen gleich mehrfach falsch. So konnte sich hauptsächlich Marvin Schwäbe im ersten Durchgang auf Seiten des FC auszeichnen. Nach einer guten halben Stunde war die Kölner Nummer eins machtlos. Dominik Schmid traf für Zürich aus sechs Metern. Baumgart wechselte bereits nach 35 Minuten. mehr als ein Freistoß von Denis Huseinbasic bekamen die Kölner aber nicht zu Stande.