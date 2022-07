Lange Winterpause : FC plant Reise in die USA

Sein Sommertrainingslager schlug der 1. FC Köln in Donaueschingen auf (Foto). Im Winter soll es in die USA gehen. Foto: Herbert Bucco

Köln Die Winterpause in der Bundesliga ist aufgrund der WM in Katar extrem lang. Der 1. FC Köln will die Zeit nutzen für einen USA-Trip.

Die lange Winterpause in der Bundesliga aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) will der 1. FC Köln zu einer Reise in die USA nutzen. Geplant sind mehrere Testspiele vor Ort. „Man muss den Spielern bei einer so langen Pause Reize geben. Nur trainieren reicht nicht“, erklärt Thomas Kessler, Leiter Lizenzspielerabteilung.

Wegen der umstrittenen Winter-WM wird die Bundesliga mitten in der Saison nach dem 15. Spieltag (11. bis 13. November) unterbrochen und geht in die längste Winterpause der Ligageschichte. Erst vom 20. bis 22. Januar geht es mit dem 16. Spieltag weiter, dann empfängt der FC Werder Bremen in Köln.

FC sucht Testspielgegner

Vor Ort in den USA werden noch Gegner gesucht. Geplant sind Spiele gegen mexikanische Clubs und eventuell auch andere Bundesligisten, die ebenfalls in die Staaten reisen wollen. „Wir sind da in Gesprächen, aber es ist noch nichts spruchreif“, sagt Kessler. Gegen Mannschaften aus der amerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) werden die Kölner indes nicht antreten. Deren Saison ist im Dezember schon beendet und die Clubs haben dann keinen Zugriff mehr auf ihre Spieler.

