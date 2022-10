Einmaliger Ersatz gesucht : FC reist ohne Hennes in die USA

Köln Der 1. FC Köln wird seine Testspiel-Reise in die USA ohne Hennes antreten. Der Club teilte mit, dass er einen texanischen Ersatz suche.

Derek Rae hat schon viel gesehen. Der schottische Fußball-Reporter ist für seinen Job bereits um die ganze Welt gereist, hat von diversen Fußball-Weltmeisterschaften berichtet, kennt durch seine Reportagen über die Champions League so ziemlich jedes Stadion Europas. Am Dienstag begrüßte die TV-Legende seine Zuschauer aus dem Kölner Zoo - fütternd, streichelnd. Zu seiner Rechten niemand geringeres als Hennes IX., der Geißbock des 1. FC Köln . Rae drehte mit dem Kölner Maskottchen allerdings nicht etwa einen Trailer für das bevorstehende Conference-League-Spiel des 1. FC Köln gegen den 1. FC Slovacko am Donnerstagabend, viel mehr überbrachte der Reporter ein Stellengesuch des FC.

Hennes IX. wird den FC nämlich nicht auf die Testspiel-Reise in die USA begleiten können. „Hennes kann die Reise leider nicht mitmachen“, sagte Rae in einem Instagram-Video mit dem echten Hennes. „An all die netten Menschen in Texas: Habt ihr eine Idee, wer Hennes vertreten könnte?“ Vorschläge nimmt der FC via E-Mail oder unter dem Hashtag #hennUS entgegen. „Hennes wird es nicht persönlich nehmen“, erklärte Rae, während er dem viereinhalb Jahre alten Geißbock Futter reichte. Seit 1950 ist der Geißbock das Maskottchen des 1. FC Köln. Damals schenkte ein Zirkus dem Verein einen Geißbock. Seit 2019 ist Hennes IX. im Amt. Eine Dienstreise in die USA wird Hennes nicht antreten.