„Es ist schade für die Fans und für uns“ : Die Europareise ist für den FC beendet

Köln Die Reise durch Europa ist für den FC beendet. Köln kam trotz einer beeindruckenden Aufholjagd nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Nizza hinaus und scheitert in der Gruppenphase.

Steffen Baumgart stützte sich auf die rote Überdachung der Ersatzbank und blickte versteinert ins Rund des Kölner Stadions. Dem Trainer des 1. FC Köln war in der Pause des Conference-League-Spiels gegen OGC Nizza bewusst, dass es nun sehr schwer werden würde, den Kölner Fans eine weitere Tour durch Europa zu ermöglichen. Noch einmal Europa-Luft schnuppern, ein weiteres besonderes Erlebnis schaffen, ein positives Erlebnis. Die Reise durch Europa ist für den 1. FC Köln nach dem 2:2 gegen Nizza am Donnerstagabend beendet, ein Erlebnis schenkten die Kölner ihren Fans dennoch noch einmal. „Es ist sehr schade“, sagte FC-Offensivspieler Florian Kainz, „dass wir unseren Fans keine weiteren Spiele in Europa zeigen können. Es ist schade für sie und für uns.“

Nach einem Doppelschlag von Gaëtan Laborde (40.) und Bilal Brahimi (43.) lagen die Kölner zur Halbzeit eigentlich aussichtslos zurück. Eigentlich, denn der FC kann sich auf seine Comeback-Qualitäten verlassen und schnupperte an einem kleinen Fußball-Wunder. Dank den Toren von Denis Huseinbasic (48.) und Ondrej Duda (62.) dürften die Kölner Fans immerhin noch lange hoffen. Das Wunder blieb auch aufgrund einer Fehlentscheidung aus.

Dabei hatten die Geißböcke gut angefangen. Wie erwartet mit Ellyes Skhiri, der nach seinem Jochbeinbruch mit Spezialmaske zurück in die Startelf kehrte, eher überraschend dagegen der Einsatz von Sargis Adamyan für Linton Maina. Zudem begann Kingsley Schindler in der Abwehrkette für Benno Schmitz. Die Kölner attackierten Nizza wie erwartet früh, liefen die Franzosen hoch an und kamen durch Adamyan auch zu den ersten beiden Abschlüssen. Der Offensivspieler leitete aber auch durch einen haarsträubenden Fehlpass die erste Chance der Franzosen ein. Eine starke Grätsche von Denis Huseinbasic verhinderte Schlimmeres. Aber auch Timo Hübers und Kristian Pedersen brachten die Franzosen in der Anfangsphase immer mal wieder unnötig ins Spiel.

Doch der FC sorgte weiterhin für Gefahr. Florian Kainz, der erneut für den verletzten Jonas Hector die Kapitänsbinde trug, setzte Steffen Tigges in Szene, OGC-Keeper Kasper Schmeichel reagierte stark. Kingsley Schindler versuchte es aus 25 Metern, scheiterte aber knapp. Die Tore fielen dann auf der anderen Seite. Laborde tankte sich durch die gesamte Defensive, den ersten Schuss blockte Pedersen noch ab, im Fallen traf der Angreifer dann doch zur Gäste-Führung. Allerdings hätte der Treffer nicht zählen dürfen. Laborde legte sich den Ball mit dem Oberarm vor. Die Kölner Defensive hatte sich von dem Schock noch nicht erholt, da stand es schon 0:2. Brahimi ließ Schindler stehen und zog ab, der Ball ging durch die Beine des Kölners – und Schwäbe hatte keine Chance.

Und wieder einmal bewiesen die Kölner nach dem Wechsel ihre Comeback-Qualitäten. Zunächst scheiterte Adamyan noch an dem überragend haltenden Schmeichel. Dann machte es Huseinbasic besser. Der Youngster traf aus spitzem Winkel und verkürzte auf 1:2. Der FC witterte seine Chance. Angetrieben von den gut 47 000 Kölner Fans erhöhten die Geißböcke den Druck. Und wurden für die Mühen belohnt. Der starke Huseinbasic passte scharf in den Strafraum auf Duda, der Schmeichel aus elf Metern keine Chance ließ. Keine 180 Sekunden später lag der Ball erneut in Schmeichels Tor. Allerdings stand der vermeintliche Torschütze Adamyan bei der Ballabgabe knapp im Abseits.