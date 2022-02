Dank Anthony Modeste : Der 1. FC Köln setzt sich gegen Eintracht Frankfurt durch

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Dank eines späten Treffers von Anthony Modeste hat der 1. FC Köln am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt mit 1:0-Toren besiegt. Köln belegt damit den sechsten Tabellenplatz.

Die Kölner Lebensversicherung hat am Samstagabend seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Modeste, natürlich Anthony Modeste hat dem 1. FC Köln mit einem späten Treffer den 1:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt und die Punkte 33 bis 35 beschert. „Ich weiß einfach, was ich machen muss. Ich gehe die Laufwege, um ein Tor zu schießen. Heute habe ich es wieder versucht und es hat geklappt“, sagte Modeste. Vor 10 000 Zuschauern im Kölner Stadion erzielte der Franzose in der 84. Minute den einzigen Treffer der Partie. 10 000 Zuschauer, weil das Oberverwaltungsgericht Münster sowie der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW noch in der Nacht zu Samstag einen Eilantrag der Kölner abgelehnt hatten. Der FC hatte auf eine Auslastung von 25 000 Zuschauern gehofft.

FC-Trainer Steffen Baumgart änderte die Startelf auf drei Positionen im Vergleich zum Leipzig-Spiel. Für Ondrej Duda und Jan Thielmann rückten Mark Uth und Dejan Ljubicic ins Team. Torhüter Timo Horn ersetzte den an Corona erkrankten Marvin Schwäbe. Der FC begann also ohne den Top-Torjäger Modeste, für den Sebastian Andersson in der Startelf stand. Modeste war erst am vergangenen Mittwoch nach überstandener Corona-Infektion wieder ins Training eingestiegen, ein Einsatz von Beginn kam offenbar noch zu früh.

Köln mit zahlreichen Chancen, aber ohne Tor

Aber auch ohne ihre Lebensversicherung übernahm Köln von Beginn an die Spielkontrolle, suchte immer wieder den tiefen Ball und kam über Flanken vor das Frankfurter Tor. Die Eintracht setzte auf ihr schnelles Umschaltspiel. So entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches, unterhaltsames Duell. Unter anderem verpasste Ljubicic eine scharfe Flanke von Florian Kainz nur knapp (6.), auf der anderen Seite blockte Jonas Hector einen Schuss von Sebastian Rode für den bereits geschlagenen Horn (8.). Doch Köln wurde immer gefährlicher. Zunächst scheiterte Timo Hübers nach einem Freistoß (13.). Anschließend legte Andersson eine Flanke von Hector auf Ljubicic ab, der aber aus zwölf Metern nur Eintracht-Keeper Kevin Trapp traf (16.). Und auch Andersson und Salih Özcan vergaben aus aussichtsreicher Position (24., 25.). Frankfurt fand in dieser Phase keinen Zugriff auf das Kölner Spiel.

Erst nach einer guten halben Stunde gestaltete die Eintracht das Spiel zunehmend ausgeglichener und kam durch einen Distanzschuss von Rafael Borré erstmals wieder in die Nähe von Horns Tor (35.). Zwei Minuten später blockte Benno Schmitz eine Hereingabe von Jesper Lindström in höchster Not. Doch auch Köln spielte weiter munter nach vorne. Unter anderem prüfte Florian Kainz den Frankfurter Keeper (39.). Ein Treffer fiel im ersten Durchgang aber nicht mehr.

Modeste macht einmal mehr den Unterschied

Die erste Chance im zweiten Abschnitt gehörte Kainz, dessen Freistoß aus 25 Metern das Tor nur knapp verfehlte (47.). Köln blieb nun dran. Unter anderem vergab Uth nach einer knappen Stunde aus spitzem Winkel. Anschließend brachte Baumgart den heutigen Unterschiedsspieler Modeste. Doch zunächst kam noch einmal Frankfurt gefährlich vor das Kölner Tor. Die scharfe Hereingabe von Filip Kostic fand aber keinen Abnehmer (61.). Auf der anderen Seite legte Modeste auf Ljubicic ab, aber der Österreicher traf den Ball nicht richtig.