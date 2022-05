Man of the Match : FC-Spieler Jan Thielmann spielt sich in den Fokus anderer Clubs

Was passiert mit Modeste und Co? : Das sind die möglichen Wechselkandidaten des FC Rein statistisch spielt der 1. FC Köln seine erfolgreichste Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Der FC hat zudem den europäischen Wettbewerb so gut wie sicher. Und dennoch gibt es einige wechselfreudige Spieler. Wie geht es weiter mit Modeste, Özcan und Co?