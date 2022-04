Interview mit FC-Spieler Mark Uth : „Ab diesem Moment haben wir daran geglaubt“

FC-Stürmer Mark Uth. Foto: Herbert Bucco

Interview Köln Nach dem Fast-Abstieg im vergangenen Jahr war nicht davon auszugehen, dass sich der 1. FC Köln Hoffnungen auf Europa machen dürfte. Dennoch wechselte Mark Uth zurück zum 1. FC Köln. Seine Beweggründe, eine vermeintliche Torflaute und sein Verhältnis zum Trainer benennt Uth im GA-Interview.

2018 das Debüt in der Nationalelf, ein Champions-League-Tor, zuletzt der Abstieg mit dem FC Schalke 04 – Mark Uth blickt mit seinen 30 Jahren auf eine bewegte Karriere zurück. Seit vergangenem Sommer nimmt er den vierten Anlauf bei seinem „Herzensclub“ 1. FC Köln. Auch er hat sich unter FC-Trainer Steffen Baumgart noch einmal entwickelt. Mit dem Offensivspieler sprachen Jana Reidenbach und Simon Bartsch.

Herr Uth, nach dem 3:2-Erfolg gegen Mainz hatten Sie die Sorge, eine Breitseite vom Trainer zu erhalten, wenn Sie sich zu Europa äußern. Sie sagten, sie würden sehr gerne europäisch spielen. Mittlerweile hat der Coach das Ziel selbst ausgerufen. Gab es überhaupt eine Breitseite?

Mark Uth: Die gab es nicht (lacht). Ich würde wirklich sehr gerne europäisch spielen und da ist ja auch nicht viel falsch dran.

Warum hat man sich beim FC so lange so schwer getan, über Europa zu reden. Die Saison ist doch jetzt schon mit dem Klassenerhalt ein voller Erfolg? Sollte es nicht reichen, kann doch kein Fan enttäuscht sein.

Uth: Wir können mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. Von allem, was jetzt noch kommen kann, lassen wir uns gerne überraschen. Es ist doch viel schöner, etwas Unausgesprochenes zu schaffen als etwas auszusprechen und nicht zu erreichen.

Apropos Fans. Beim letzten Heimspiel gegen Mainz gab es erstmals wieder die aktiven Fangruppen im Stadion. Eine emotionale Stimmung. Sie haben ein Foto gepostet mit den Worten „Noch Fragen?“. Wie wichtig ist die Unterstützung der eigenen, der Kölner Fans? Wie sehr hat sie gefehlt?

Uth: Man hat ja schon in Berlin gesehen, dass es etwas ganz anderes ist. Das macht schon ein paar Prozente mehr an Stimmung aus. Es ist einfach schön, dass die Jungs wieder da sind. Wir haben gegen Mainz keine gute erste Halbzeit gespielt, der Support war trotzdem ausschließlich positiv. In der zweiten Halbzeit haben sie uns zum Sieg getragen. Es ist schön, dass das Stadion wieder voll ist.

Die Stimmung kann aber gerade in Köln auch sehr schnell kippen...

Uth: Die Stimmung kann überall schnell kippen. Wenn es gut läuft, sind alle glücklich, wenn es schlecht läuft, kippt die Stimmung. Aber ich glaube nicht, dass das in dieser Saison nochmal der Fall sein wird.

Was haben Sie gedacht, als der neue Trainer Steffen Baumgart im Sommer den zwölften Platz als Saisonziel ausgerufen hat? Immerhin ist der FC dem Abstieg nur hauchdünn entgangen…

Uth: Es wurde ja nicht sonderlich viel verändert, und es sind auch nicht viele neue Spieler dazugekommen. Aber der Trainer hat von Anfang an an uns geglaubt. Er hat uns noch stärker gemacht, indem er uns auf jedes Spiel taktisch perfekt einstellt und fit gemacht hat. Wir sind jetzt Siebter. Ich hoffe, dass wir weiterhin nach oben schauen können und nicht Richtung Platz zwölf. Dann haben wir unser Ziel geschafft und das sogar noch übertroffen.

Info Zur Person Mark Uth wurde 1991 in Köln geboren. Im Alter von 13 Jahren wechselte der Kölner vom TuS Langel in den Nachwuchs des 1. FC Köln. Nach weiteren Stationen bei den Junioren von Viktoria Köln, beim SC Heerenveen, bei Heracles Almelo, der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 kehrte Uth im vergangenen Sommer erneut zum FC zurück. Es ist bereits der vierte Anlauf bei den Geißböcken. 2018 gab Uth sein Debüt in der Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Es sollte der bislang einzige Einsatz bleiben. Im gleichen Jahr spielte Uth mit dem FC Schalke 04 Champions League. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis zum Sommer 2023.

Wie schnell war für Sie klar, dass Sie nach der Zeit auf Schalke zurück nach Köln möchten? Was war am Ende ausschlaggebend? Immerhin war ja nicht davon auszugehen, dass Köln eine so fulminante Saison spielen würde.

Uth: Ich bin in Köln aufgewachsen, es ist mein Herzensverein. Ich habe sehr lange hier gespielt. Deswegen gab es für mich nach der Zeit auf Schalke erst einmal keine andere Wahl.

Ohne auf die Vorkommnisse auf Schalke explizit eingehen zu wollen, verändert so etwas einen Profifußballer? Erdet es?

Uth: Erden ist das falsche Wort. So etwas – wie zuletzt auch beim Berliner Derby – darf einfach nicht passieren.

Wie verliefen im vergangenen Jahr die ersten Gespräche mit dem neuen Trainer?

Uth: Wir haben zunächst telefoniert und ein ganz entspanntes Gespräch geführt. Für mich war aber vorher schon klar, dass ich zum FC zurückkommen möchte. Das hat sich dann mit dem Gespräch extrem verstärkt.

Es heißt immer, der FC habe sein Spiel unter Baumgart verändert, der Trainer habe der Mannschaft ein neues Gesicht verliehen. Sie kennen das Team zum Großteil von 2020. Was macht Baumgart anders?

Uth: Der Fußball ist viel intensiver als der, den ich vorher gespielt habe. Wir pressen 90 Minuten lang, es gibt keine Pausen. Und wir spielen einfach weiter, unabhängig von dem Spielstand. Wenn wir 1:0 führen, versucht niemand das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Wir wollen das zweite oder dritte Tor machen. Wenn wir 0:1 zurückliegen, geben wir auch nicht auf. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Grund, warum wir diese Saison so erfolgreich sind.

Auch Sie haben ihr Spiel verändert. Vielleicht auch Ihre Einstellung. In Hoffenheim wurden sie zum Leistungsträger, auch auf Schalke und in der Leihsaison in Köln sind Sie als Leader im Abstiegskampf voran gegangen. In dieser Saison wirkt es so, als opfern Sie sich eher für die Mannschaft auf, arbeiten mehr zurück. Stimmt der Eindruck?

Uth: Aufopfern würde ich nicht sagen. Ich arbeite für die Mannschaft, klar. Und ich hoffe, das sieht man auch (lacht). Meine Ausbeute an Toren und Assists entspricht trotzdem nicht meinen persönlichen Ansprüchen. Mal fehlte der letzte Pass, mal hat man das Gefühl, jetzt läuft es und dann schießt man aus 30 Metern das Ding in den Winkel und manchmal eben nicht. Da hapert es noch ein bisschen, aber wir haben noch einige Spiele. Ich möchte mein Scorer-Punkte-Konto auf jeden Fall gerne noch ein bisschen hochschrauben.

Wie lange hat es gedauert, dem neuen Spielsystem zu vertrauen?

Uth: Vor der Saison weiß man nie, wo man steht. Testspiele sind etwas komplett anderes. Wir haben dann das erste Spiel zu Hause gegen Berlin nach einem 0:1-Rückstand mit 3:1 gewonnen. Ab diesem Moment haben wir daran geglaubt. Wir haben eigentlich nur in Hoffenheim einen Dämpfer gekriegt – und das war es dann eigentlich. Außer gegen die Bayern haben wir sonst kein weiteres Spiel hoch verloren, und selbst da haben wir nicht schlecht gespielt.

Haben Sie sich auch an die laufintensive Spielweise des Trainers gewöhnt?

Uth: Auf jeden Fall. Mittlerweile ist das kein Problem mehr. Ich bin fit genug, um das Tempo über 90 Minuten mitzugehen.

Steffen Baumgart wurde jüngst gefragt, ob der Trainer mit Ihrer Torausbeute zufrieden sei oder ob es andere Qualitäten gäbe, die wichtiger seien als das Toreschießen. Er antwortete, er würde die Frage gerne weiterleiten an Mark. Das tun wir dann mal. Was meinte er?

Uth: In der jüngeren Vergangenheit habe ich öfter die vorletzten Bälle gespielt und zum Beispiel die Seite verlagert, weil ich gesehen habe, wo der Raum ist. Wir spielen viel über außen, bringen Flanken auf Tony, der richtig viele Tore gemacht hat. Dieses Spiel ist anders als das eines klassischen Zehners, das auf Kombinationsspiel über die Mitte und Abschlüsse ausgelegt ist.

Er sprach auch davon, dass er mit Ihrer allgemeinen Leistung durchaus zufrieden ist – insbesondere, was Sie gegen den Ball machen. Es fehle die Sicherheit im Spiel mit dem Ball. Wie schwer ist es, gegen und mit dem Ball auf Ihrer Position zu verbinden?

Uth: Da ist die Fitness ausschlaggebend. Auch wenn du mit nach hinten mitarbeitest, musst du immer noch in der Lage sein, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn du den Ball hast. Ich glaube, das ist die Herausforderung bei diesem intensiven Fußball. Das bekomme ich immer besser hin. Es wird immer genauer und jetzt fehlt, genau das, was Steffen sagt, auch mal das letzte Glück, dass dir der Ball mal vor die Füße springt anstatt an dir vorbei. Das kommt irgendwann von allein. Und wir sind ja glücklicherweise in der Situation, dass wir nicht von meinen Toren abhängig sind.

Das stimmt. Aber von den Treffern von Modeste. Wie sehr nervt es einen Offensivspieler, der ja auch als Torjäger sehr erfolgreich war, dass immer wieder von der „Lebensversicherung“ gesprochen wird?

Uth: Das nervt keinen, weil Fußball schnelllebig ist. Als Tony aus China zurückkam, hatte er einen sehr schweren Stand bei den Fans. Umso mehr freuen wir uns alle, dass es bei ihm jetzt wieder so gut läuft. Natürlich denkt man auch mal an sich selbst. Man möchte erfolgreich sein und Tore schießen, aber im Endeffekt geht es um die Mannschaft. Wenn Tony die Tore macht und wir dadurch die Spiele gewinnen, ist das top und wir freuen uns, dass ihn alle feiern.

Man sagt ja, zum Tore schießen braucht man Selbstvertrauen. Sie machen eigentlich nicht den Eindruck, als mangele es daran. Woran hapert es dann?

Uth: Das Selbstvertrauen ist da. Ich glaube, alle anderen machen sich einen größeren Kopf ums Toreschießen als ich selbst. Klar, weiß ich, dass es besser geht. Wenn man so eine super Runde wie wir als Team spielen, dann kann man sich besser damit arrangieren.

Sie sind jetzt 30 Jahre alt, haben 2018 Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gegeben, in der Champions League ein Tor geschossen. Sind das Themen für Sie?

Uth: Aktuell bin ich einfach sehr glücklich, beim FC zu sein. An die Nationalmannschaft und an die Champions League denke ich momentan nicht (lacht).

Ihr Vertrag läuft 2023 aus. Sehen Sie Ihre Zukunft weiterhin beim FC?

Uth: Natürlich würde ich gerne beim FC bleiben, aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Und dann wird man mit Sicherheit sprechen.

Es sind 30 Spieltage gespielt. Der FC steht als Tabellensiebter gut da. Hand aufs Herz: Ist der FC bereit für Europa? Eine Breitseite haben Sie ja jetzt nicht mehr zu erwarten.

Uth: Wir sind auf jeden Fall bereit für die letzten Spiele. Wir wollen so gut wie möglich abschneiden und dann mal schauen, wo wir landen.

Eine Frage zum Abschluss: Ist Luca Kilian wirklich ein Holzfuß?