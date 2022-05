Blitztransfer : FC-Spieler Salih Özcan vor Dortmund-Wechsel

Köln Salih Özcan steht offenbar unmittelbar vor der Unterschrift bei Borussia Dortmund. Der 24-Jährige soll sich zum Medizincheck in Dortmund befinden.

Die Kölner Fans haben noch gehofft. Auch FC-Trainer Steffen Baumgart und Sportchef Christian Keller wollten positiv auf ihn einwirken. "Er selbst muss sich fragen, wie seine nächsten sportlichen Schritte aussehen sollen. Ob er sich beim FC auf diesem hohen Niveau, das er unter Steffen Baumgart erreicht hat, stabilisieren oder schon auf das nächsthöhere Niveau springen will", hatte Keller dem "Express" gesagt. Doch offenbar hat sich Salih Özcan gegen den 1. FC Köln, dafür aber für Borussia Dortmund entschieden. Wie unter anderem die "Bild" erfahren haben will, befindet sich der 24-Jährige in Dortmund zum Medizincheck und soll dort in Kürze unterschreiben. Özcan hatte erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag bis 2023 verlängert, nachdem er schon damals mit Wechselgedanken gespielt hatte.