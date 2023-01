75 Jahre 1. FC Köln : FC spielt gegen Frankfurt im Jubiläumstrikot

Köln Der 1. FC Köln wird 75 Jahre alt. Aus diesem Grund hat der Bundesligist ein Jubiläumstrikot präsentiert. Das Shirt erinnert in seiner Aufmachung an die erste FC-Epoche.

Der 1. FC Köln feiert Geburtstag. Am 13. Februar wird der Verein 75 Jahre alt, und aus diesem Anlass wird der Bundesligist im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in einem Jubiläumstrikot spielen. Das weiße Shirt der Feldspieler und das schwarze der Torhüter sollen an die Trikots während der ersten FC-Epoche ab dem Gründungstag am 13. Februar 1948 erinnern. Der FC begibt sich also auf eine Zeitreise, in dem das Jersey zahlreiche Elemente aus der Gründungszeit des Clubs aufgreift. Der Kragen ist in Schnür-Optik gehalten, an dem außen das Gründungsdatum eingestickt ist, innen befindet sich ein legendäres Zitat des ersten FC-Präsidenten Franz Kremer: „Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist.“ Auf der Brust eingestickt ist das FC-Logo der späten 1980er-Jahre.