Überraschende Berufung : FC stellt weiteren U21-Nationalspieler

Köln Nach Eric Martel und Jan Thielmann verfügt der 1. FC Köln über einen weiteren U21-Nationalspieler. Denis Huseinbasic wurde für das Testspiel gegen Italien berufen.

Der 1. FC Köln wird bei seiner Reise in die USA auf einige seiner Youngster verzichten müssen. Während die WM in Katar ohne deutschen Nationalspieler vom FC stattfindet, stellen die Kölner einen weiteren, den dritten U21-Nationalspieler ab. Und das kommt doch ein wenig überraschend, denn der neue DFB-Nachwuchskicker hat noch vor wenigen Monaten in der Regionalliga gespielt. Denis Huseinbasic wurde von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo in den Kader für das Testspiel gegen Italien in Ancona am 19. November berufen. "Wir wollen uns weiterhin mit den Besten messen, deshalb wartet mit Italien der nächste Hochkaräter auf uns", sagte Di Salvo. "Genau durch diese Spiele können wir uns perfekt auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr vorbereiten.“