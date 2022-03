„Da kann man nicht meckern“ : FC-Stimmen zum Spiel gegen Dortmund

Gegen Dortmund Kapitän: FC-Torjäger Anthony Modeste (rechts). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der 1. FC Köln hat sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund ein Remis erkämpft. Wir haben die Reaktionen der Kölner nach dem 1:1 gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): „Es war ein gutes Spiel. In der ersten Halbzeit sogar ein sehr Gutes, in der zweiten Hälfte – mit der Umstellung von Dortmund – haben wir Probleme gehabt. Insgesamt ist das, was die Jungs abgerissen haben, allerdings das, was wir sehen wollen. Daher bin ich sehr zufrieden.

... über die Probleme mit der Dreierkette des BVB: „Wenn wir mit Modeste und Andersson vorne spielen, die beide gut mir ihren Körpern arbeiten, fehlt dir das Anlaufen auf die Dreierkette. Da müssen wir schneller reagieren, das ist ein Lernprozess für uns. Zum Ende sind wir auf zwei Sechser gegangen, das hätten wir früher machen können – wir verbessern uns allerdings alle. Das gilt für mich und auch für die Jungs. Man muss auch sagen, dass Dortmund das in dem Moment gut gemacht hat, da sie im ersten Durchgang keinen Zugriff gefunden haben."

Salih Özcan: „Mit dem 1:1 und der Leistung sind wir zufrieden. Da kann man nichts dran meckern. Wir hatten unser Schema, wollten mutig sein und über die Intensität kommen. Das haben wir geschafft, das hat man gesehen. Am Ende machen wir das Tor und es geht 1:1 aus."

Unsere Partner









zurück

weiter

Mark Uth: „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, wir schlafen nur bei einem langen Ball – Wolf macht das Tor dann überragend. Danach sind wir am Drücker und haben die besseren Chancen, den Ausgleich müssen wir früher machen. In der zweiten Hälfte haben wir es hergegeben, hart gegen den Ball gearbeitet und die Struktur verloren. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Zuhause vor 50 000 Zuschauern gibt es nichts Schöneres als gegen den BVB zu gewinnen, ein Punkt ist aber auch schön. In der ersten Halbzeit sind wir gegen Borussia Dortmund die bessere Mannschaft – das sagt schon alles. Wir spielen eine super Saison, wollen genauso weiter machen und mal schauen, wo wir am Ende landen. Wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun – jetzt schauen wir nach oben und gucken, wie weit wir kommen."